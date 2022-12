HONOR Tablet V8 Pro: in campo il tablet per la multimedialità

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento fissato per Santo Stefano, il marchio cinese HONOR ha introdotto diversi prodotti partendo in ambito mobile dal tablet HONOR Tablet V8 Pro.

HONOR Tablet V8 Pro ha uno spessore di 6,64 mm nella versione in metallo, che pesa 589 grammi. L’iterazione in ecopelle liscia ha 6,99 mm di spessore e 599 grammi di peso. I colori sono tre: grigio cielo stellato, blu cielo chiaro (le prime due in metallo), arancione acceso (per la variante in ecopelle). Tecnicamente, il dispositivo impiega, secondo un rapporto screeen-to-body dell’87,7%, un display LCD 2 da 12,1 pollici risoluto a 2560 × 1600 pixel, con refresh rate sino a 144 Hz (secondo le opzioni 24/25/30/60/90/120/144/smart), 240 Hz di touch sampling.

Il pannello visuale eroga 1,07 miliardi di colori, 600 nits di luminosità massima, propone la protezione degli occhi simulando la luce naturale, beneficia della certificazione Rheinland per la bassa luce blu a livello hardware e per l’anti-sfarfallio, oltre a vantare la certificazione per il rispetto della visita del National Eye Engineering Center e la certificazione VicoA+.

Grazie al sistema operativo Honor MagicOS 7 su base Android 12, è supportata la visualizzazione a schermo diviso (ad es. su HONOR Notes). Ancora in supporto della produttività, vi sono la HONOR Magic-Pencil 3 con 2 ms di latenza e supporto a 4096 livelli di pressione, e una tastiera Bluetooth con touchpad​​​​.

La fotocamera per le videochiamate e i selfie è da 5 megapixel, mentre dietro vi è una fotocamera da 13 pixel. Lato audio, vi sono 4 microfoni e 8 altoparlanti (4 in alto e 4 in basso) certificati IMAX Enhanced. Ad animare HONOR Tablet V8 Pro opera, per la prima volta in un tablet, un chipset MediaTek Dimensity 8100. Le combinazioni di memoria sono da 8-128, 8-256 e 12-256 GB, vendute a 2599, 2899 e 3299 yuan (351, 391, 445 euro). La batteria, da 10.050 mAh, viene caricata rapidamente a 35 W via microUSB Type-C 2.0. Tra le connettività è presente anche la Bluetooth 5.2.