Honor Pad V7: ufficiale il tablet che porta all’esordio il processore Kompanio 900T

Nel corso di un evento dedicato all’hardware, Honor, noto marchio cinese separatosi da Huawei, ha presentato una versione downgraded del suo tablet di punta Honor Pab V7 Pro che, perdendo il Pro nel nome, cambia processore, e adotta variazioni in sede di imaging.

Realizzato nelle nuance Dawn Blue, Titanium Silver, Amber Gold, con forme più stondate del progenitore, l’Honor Pad V7 adotta uno schermo LCD IPS da 10.4 pollici, risoluto in 2K, quindi disponibile a 2000 x 1200 pixel, con HDR10, tecnologia che migliora i contrasti nei video a seconda del contenuto, 90 Hz di refresh rate per i gamers e contenimento della luce blu: sempre in dote al display è presente il supporto verso l’uso di una Magic-Pencil 2 da 8 ms di latenza e oltre 4.096 livelli di pressione.

La selfiecamera arriva a 8 megapixel. Un elisse sul retro allinea verticalmente, assieme al Flash LED, una fotocamera da 13 megapixel (/f1.8) valevole anche per scansionare i documenti: sul versante audio sono in servizio 4 speaker predisposti per un coinvolgente surround (DTS:X Ultra).

A muovere il tablet Honor Pad V7 è sempre un processore Mediatek, qui rappresentato dall’octacore (2.4 GHz) Kompanio 900T realizzato a 6 nanometri, con GPU Arm Mali-G68 MC4: lo storage, da 128 GB espandibile via microSD, si combina negli allestimenti di RAM da 6 o anche 8 GB. Di base, le connettività prevedono, oltre al GPS, la presenza di Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6: optando per la versione 5G si beneficia pure della funzione Link Turbo X che permette di arrivare anche a 2,7 Gbps di velocità unendo, dove possibile, la connessione mobile più recente a quella senza fili stanziale.

Animato da Android 11 sotto l’interfaccia Magic UI 5.0, l’Honor Pad V7 integra una batteria da 7.250 mAh caricabile rapidamente, via Type-C, alla velocità di 22.5W: in tema di prezzi, una volta giunto sul mercato il 30 Settembre, il device in questione sarà acquistabile in versione solo Wi-Fi a circa 264 euro (1.999 yuan) per 6+128, a circa 304 euro (2.299 yuan) per la variante da 8+128 GB e, optando pure per il 5G, a pressappoco 343 euro (2.599 yuan) per la versione da 6+128 GB.