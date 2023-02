Honor Magic 5 Lite 5G: ufficiale in anteprima il nuovo medio-gamma elegante

Ascolta questo articolo

Al MWC 2023 di Barcellona Honor sarà protagonista con lo smartphone pieghevole Magic Vs e gli smartphone della serie Magic 5 che, nelle scorse ore, si è però lasciata sfuggire il modello entry level Honor Magic 5 Lite 5G, anticipato curiosamente da due note catene dell’elettronica attive in Italia: Unieuro e MediaWorld.

Il nuovo medio-gamma ha uno chassis molto elegante grazie allo schermo molto ampio, tra cornici molto esili in alto e in basso mentre ai lati sono ovviate tramite il suggestivo escamotage del Dual Edge: detto altrimenti, il display è leggermente curvo ai bordi. Sul retro vi è uno modulo fotografico ad anello, con i 3 sensori e un Flash LED posti circolarmente. Sul piano delle specifiche Honor Magic 5 Lite 5G prevede un pannello AMOLED da 6,67″ con risoluzione a 2400 x 1080 pixel, 394 PPI di densità come pixel per pollice, e 120 Hz di refresh rate.

Lo scanner per le impronte digitali è posto sotto la superficie del display, in basso. In alto, un minuscolo foro ospita una selfiecamera da 16 megapixel (f/2,45): sul retro, la triplice fotocamera inizia con un sensore per le macro da 2 megapixel (f/2.4) mentre in basso, in posizione mediana, prima del Flash LED vi sono a destra il sensore ultraclear principale da 64 megapixel e, a sinistra, quello per l’ultragrandangolo da 5 megapixel (f/2.2).

Il chipset a 6 nanometri Qualcomm Snapdragon 695, visto anche a bordo del rivale Moto G71s di Motorola / Lenovo, qui viene coadiuvato da 6 GB di RAM, mentre l’ammontare per lo storage è ragionevolmente da 128 GB. Sul piano dell’autonomia è integrata una batteria da 5.100 mAh di capienza, soggetta a essere caricata rapidamente via Type-C a 40W di potenza. Per le connettività, oltre al summenzionato 5G, vi sono anche il Dual SIM e l’NFC. Il sistema operativo è Android 12 sotto l’interfaccia Magic UI 6.1.

Honor Magic 5 Lite, nei colori Midnight Black, Green, Silver, può già essere acquistato, in attesa del listino ufficiale, presso Unieuro, che l’ha prezzato a 389 euro, e presso MediaWorld, ove il prezzo scende a 381 euro.