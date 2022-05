Honor Magic 4 Lite 4G: presentato il medio-gamma accessibile, versatile e potente

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, Honor, ex costola low cost di Huawei, ha annunciato l’arrivo sul mercato, anche in favore dell’Italia, di un nuovo smartphone middle-range, l’Honor Magic 4 Lite 4G che, rispetto al modello standard con la connessione mobile più recente, al netto anche di altre piccole rinunce, permette di piacevole risparmio sul listino della variante 5G, ora prezzata a 349.90 euro (scalati di 20 via coupon AM4LEB20 da inserirsi sul sito ufficiale del brand).

Compatto e leggero (8.05 mm per 189 grammi), lo smartphone Honor Magic 4 Lite 4G è previsto nelle colorazioni Midnight Black e Ocean Blue: la parte anteriore fa registrare, a destra e sinistra, cornici più sottili del 40% della media della categoria. Per la precisione si parla di 1.05mm: ciò, assieme alla scelta di collocare la selfiecamera (sblocco via riconoscimento 2D del viso) da 16 megapixel (f/2.45) in un foro in alto al centro, permette di dare il 94% di screen-to-body al display, un LCD IPS FullView da 6.81 pollici, risoluto in FullHD+, con refresh rate ridotto a 90 Hz, 16.7 milioni di colori, e modalità ebook.

Il doppio oblò di mezzo colloca, attorno a quello centrale che ricorda uno spioncino, i sensori della quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 64 megapixel (f§/1.8, Panorama, HDR, time lapse, zoom digitale 8x, modalità notte, video a 1080p), uno ultragrandangolare da 8 (f/2.2), e un paio da 2 megapixel (f/2.4), rispettivamente per macro e profondità. Provvisto di editor Micro Movie per tagliare e cucire assieme le proprie registrazioni, il software fotografico di bordo supporta anche il Dual View Recording, per fondere assieme la visuale della fotocamera principale posteriore e della selfiecamera.

Tutelato anche da uno scanner d’impronte posto di lato, l’Honor Magic 4 Lite 4G è motorizzato da un processore a 6 nanometri, l’octacore (2.4 GHz) Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610: la RAM, da 8 GB, può essere estesa virtualmente di 2 GB arrivando a 10 sì da non dover killare le app in background, mentre lo storage si ferma a 128 GB. Lato software, a gestire tutto è Android 12 sotto l’interfaccia Magic UI 6.0.

Sul versante energetico, si ravvisa una batteria da 4.800 mAh: quest’ultima promette 25.6 ore di telefonate, 16.3 ore di video playing, 13.7 ore di social e, via carica rapida in Type-C 2.0 SuperCharge da 66W, recupera l’80% in 30 minuti e il 48% in 15 minuti. Provvisto di Dual SIM con 4G, GPS, Wi-Fi ac dual band (hotspot, direct), Bluetooth 5.0 LE, ed NFC, l’Honor Magic 4 Lite 4G può essere comprato sullo store ufficiale a 299.90 euro che, sempre via coupon AM4LEB20, scendono a 279.90 euro.