Honor Magic 2 3D: il top gamma ora con scanner 3D per un Face Unlock super sicuro

Come anticipato nei giorni scorsi dalla stessa azienda spin-off di Huawei, Honor ha messo in commercio una versione modificata del top gamma Honor Magic 2 che, rispetto al modello dello scorso Ottobre, migliora il riconoscimento facciale, attraverso l’integrazione di uno scanner 3D ovviamente frontale.

Honor Magic 2 3D, questo il nome del nuovo arrivato, permette di ottenere un display quasi privo di cornici (tranne quella superiore per la capsula auricolare, ed il mento in basso), occultando la selfiecamera, doppia, da 16 (f/2.0) + 2 (f/2.4) megapixel, in uno slide, nel quale – elemento di novità – il secondo sensore da 2 megapixel è stato sostituito con uno scanner 3D in grado di sbloccare il telefono anche al buio, attraverso il sistema della luce strutturata, che riconosce 10 mila punti facciali.

Ottenuto un Face ID più sicuro, analogo a quello degli ultimi iPhone, l’Honor Magic 2 3D presenta comunque uno scanner per le impronte digitali, sotto il display AMOLED da 6.39 pollici, con risoluzione FullHD+ (19.5:9, 403 PPI).

Dietro quest’ultimo, ed all’interno di una scocca immune all’acqua (IPX2), con una dissipazione del calore ottenuta tramite heatpipe al grafene, il processore octa-core Kirin 980 opera ancora con la GPU Mali-G76, e con la dual NPU (neural processing unit), la quale mette l’intelligenza artificiale (es. nella stabilizzazione delle immagini) a disposizione della tripla fotocamera posteriore, da 16 (f/1.8) + 24 (f/1.8, monocromatico) + 16 (f/2.2, grandangolare) megapixel. In tema di memorie, però, è presente solo una configurazione, in cui 8 GB di RAM (LPDDR4X) si accompagnano con uno storage (UFS 2.1) da 512 GB.

Il set delle connettività (Dual SIM, Wi-Fi ac, 4G VoLTE, GPS dual band, NFC) e la batteria (3.500 mAh, con carica rapida SuperCharge a 40W via Type-C) rimangono immutati, al pari delle scelte software, in base alle quali il sistema operativo Android Pie 9.0, sotto interfaccia Magic UI 2.0, è stato impreziosito con l’ausilio dell’assistente virtuale YOYO. Il prezzo di distribuzione dell’Honor Magic 2 3D, in tutte le sue colorazioni a gradiente previste (blu, nera, rossa), è di pressappoco 764 euro (ovvero di 5.799 yuan, secondo il tasso di cambio attuale).