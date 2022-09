Honor: a IFA 2022 arriva l’inedito tablet Honor Pad X8 Lite

Ascolta questo articolo

A IFA 2022, ormai alle ultime battute in quel di Berlino, il brand cinese Honor ha proposto all’esordio non solo il già visto Honor Pad 8, ma anche un altro tablet, in questo caso di fascia un po’ più bassa e maggiormente inedito, rappresentato dall’Honor Pad X8 Lite, ovviamente munito degli irrinunciabili Google Mobile Services.

L’Honor Pad X8 Lite misura 240.2 × 159.0 × 7.55 mm di perimetro ed è realizzato nella sola colorazione Mint Neo: il peso, pari a 460 grammi, è dovuto anche alla corposa batteria da 5.000 mAh, che beneficia della ricarica a 10W, quindi non troppo rapidamente, via microUSB Type-C e alimentatore incluso nella confezione d’acquisto. Esteticamente, il lato anteriore reca, forse per evitare falsi tocchi sul display, spesse cornici su tutti lati, ingentiliti da angoli arrotondati.

Nel mezzo, è circoscritto un display LCD IPS da 9.7 pollici risoluto a 1280 x 800 pixel (HD+), reso comodo nella lettura nel caso si imposti la modalità “E-Book” che simula la carta, in ogni caso certificato TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu.

Tenuto in orizzontale, l’Honor Pad X8 Lite reca sul lato lungo in alto, al centro, una selfiecamera da 2 megapixel: dai lati corti, invece, agiscono con effetto stereo i due speaker, con ampia camera sonora, ottimizzati con la tecnologia proprietaria Honor Histen. Dietro, l’l’Honor Pad X8 Lite presenta un quadratino bombato (sulla spalla di sinistra, se tenuto in verticale), che serve per la monocamera posteriore, da 5 megapixel, non accompagnata da alcun Flash LED.

Il processore octacore (2.0 GHz) a 12 nanometri Helio G80 di Mediatek, assieme alla GPU ARM Mali-G52 da max 950 MHz, si avvale di 32 GB per lo storage, espandibile via microSD e, per la RAM, di massimo 4 GB, negli allestimenti da 3+32 e 4-32 GB, al momento ancora senza prezzi, benché il nuovo tablet Honor Pad X8 Lite sia comunque stato dichiarato come destinato ad arrivare nei mercati globali. Animato da Android 12 con MagicUI 6.1 (che permette il multi-tasking affiancando sino a 4 applicazioni), il tablet Honor Pad X8 Lite è privo di uno slot per le SIM, essendo solo in versione Wi-Fi (ac dual band) e manca anche del mini-jack da 3.5 mm: in compenso, le restanti connettività prevedono il GPS e il Bluetooth 5.1.