Honor 70 Lite: ufficiale lo smartphone medio-gamma con 5.000 mAh e 50 megapixel

Honor è passato ormai da qualche tempo alla generazione Honor 80 dei suoi smartphone medio-gamma. Ciò nonostante il brand cinese sta insistendo ancora, almeno in Europa, sulla vecchia generazione che comprendeva i modelli Honor 70 base, Pro e Pro+ e che, ora, annovera pure il modello Honor 70 Lite.

Il nuovo Honor 70 Lite ha un design anteriore con notch a V mentre i fratelli maggiori hanno il foro centrale. Lo scanner per le impronte digitali è posizionato lateralmente, ove il device spicca per il suo perimetro totalmente piatto, molto elegante alla vista. Dietro, uno square, cioè un bumper squadrato, ospita il Flash LED e anche i tre sensori della multi-fotocamera verso l’esterno. Il display, FullView, è un LCD TFT da 6,5″ con risoluzione HD+ (quindi a 1.600 x 720 pixel) secondo un rapporto d’aspetto a 20:9, con 16.7 milioni di colori, un refresh rate a 60 Hz, attento alla vista grazie al contenimento della luce blu (come da certificazione TÜV Rheinland), senza contare le modalità Dark ed ebook.

La fotocamera anteriore dell’Honor 70 Lite è da 8 megapixel (f/2,0) mentre, dietro, sulla coverback redatta nei colori Titanium Silver, Ocean Blue e Midnight Black, la tripla fotocamera si compone di due sensori ausiliari da 2 megapixel (f/2,4) per macro e profondità e di uno principale da 50 megapixel (f/1,8). La sezione audio comprende un mini-jack da 3.5 mm.

Sotto il “cofano” opera il chipset octacore Qualcomm Snapdragon 480 Plus, con litografia a 8 nanometri, 2.2 GHz di clock frequency massima, e GPU Adreno 619: la RAM, da 4 GB, guadagna 3 GB di espansione virtuale, mentre lo storage è da 128 GB. Il setting in questione è più che adeguato per eseguire l’interfaccia Magic UI 6.1 applicata sul sistema operativo Android 12. La batteria, caricabile via SuperVOOC a 22.5W, ammonta a 5.000 mAh e, a carica completa, offre 52 ore di video chiamate, 26 ore di riproduzione musicale, 19 ore di video streaming, e 14 ore di gaming.

Le connettività dell’Honor 70 Lite prevedono il dual SIM con 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1 LE, la micro USB Type-C, l’NFC e il GPS. Il prezzo, nel Regno Unito è di 199,99 sterline, circa 229 euro.