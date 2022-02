Honor 60 SE: ufficiale il medio-gamma di fascia alta elegante e con 5G

Dopo gli Honor 60 e 60 Pro dello scorso Dicembre, il brand cinese ex spin-off di Huawei ha rilasciato il terzo componente della 60 Series, rappresentato dall’Honor 60 SE, dato come in imminente rilascio già da qualche giorno, e ora pronto a esordire in commercio, a partire dal mercato cinese, il prossimo 18 Febbraio.

Honor 60 SE ha una scocca in plastica colorata nelle tonalità nero Bright Black, verde Ink Jade Green e argento gradientato blu Flowing light illusion, con bordi curvi sia davanti che dietro, in modo da celare le cornici laterali e migliorare l’impugnatura. Davanti, tra cornici ottimamente minimizzate anche in alto e in basso, è incastonato un display AMOLED da 6.67 pollici, risoluto in FullHD+ (2340×1080 pixel), con 120 Hz di refresh rate, HDR10 e sottostante scanner ottico per le impronte digitali.

La selfiecamera è da 16 megapixel mentre, dietro, uno square ospita, in un assetto triangolare con un vertice verso destra rappresentato dal sensore da 2 megapixel (f/2.4) per la profondità (sormontato da un Flash LED), è situata una tripla fotocamera, che comprende anche un sensore principale da 64 megapixel e uno ultragrandangolare (112°) da 8 megapixel (f/2.2).

Sempre in tema di hardware, per le prestazioni elaborative, Honor ha scelto in favore del suo medio-gamma di fascia alta Honor 60 SE un processore octacore (2.4 GHz) a 6 nanometri, il Dimensity 900 che Mediatek ha accoppiato alla GPU Mali-G68 MC4: la RAM, LPDDRX4, da 8 GB, fa invece coppia, a seconda dell’allestimento scelto, con 128 (2.199 yuan o circa 303 euro) o 256 di storage (2.499 yuan o pressappoco 344 euro).

In tema di autonomia, l’Honor 60 SE, coordinato da Android 11 sotto Magic UI 5.0 con la Magic UI 6.0 forse in arrivo, opta per una batteria da 4.300 mAh, in grado di caricarsi rapidamente (SuperCharge) a 66 watt, via microUSB Type–C (anche con uscita audio). Le connessioni, infine, assumono le forme del Dual SIM con 4G VoLTE, del 5G standalone e non, del GPS (Beidou, Glonass, Galileo), del Bluetooth 5.2 e del Wi-Fi ax/6 dual band.