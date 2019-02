Ho.mobile sconta a 3,99 euro al mese la sua tariffa con minuti, SMS illimitati, e 50 Giga (per i non udenti e vedenti)

In questi ultimi mesi, Ho.mobile è stato il concorrente più temuto per Iliad, il nuovo gestore francese sbarcato in Italia a metà dell’anno scorso. Le tariffe di quest’operatore, molto simili a quelle del gestore francese, hanno saputo attirare anch’esse un buon numero di clienti (al punto tale da raggiungere quota un milione di utenti solo qualche settimana fa). Sebbene queste tariffe appartengano al settore low-cost, ne esistono altre versioni ancora più scontate e dedicate ad una clientela molto specifica.

L’offerta di cui parleremo in questo articolo, non a caso, prevede un bacino d’utenza alquanto ristretto e, nel caso in cui rientraste nei requisiti richiesti, potrete risparmiare molto sulla vostra offerta mobile.

Ho.mobile offre 50 Giga, minuti ed SMS illimitati a 3,99 euro al mese

La tariffa proposta da Ho.mobile, come anticipato dal sottotitolo, è composta nel seguente modo:

Minuti illimitati verso qualunque numero nazionale (ad eccezione di tutti quei servizi che comportano un pagamento aggiuntivo)

verso qualunque numero nazionale (ad eccezione di tutti quei servizi che comportano un pagamento aggiuntivo) SMS illimitati verso tutti i numeri mobili

verso tutti i numeri mobili 50 Giga di traffico dati da utilizzare in Italia (ed in Europa, secondo le norme di utilizzo lecito e corretto)

Normalmente i clienti possono accedere a questa tariffa pagando un canone mensile pari a 9,99 euro. Chiunque riesca a dimostrare di avere una disabilità uditiva o visiva (sia totale che parziale) può accedere ad una versione speciale di questa promozione proposta ad un canone mensile di 3,99 euro. Sono valide tutte le condizioni dell’offerta ‘originale’ sia per quanto riguarda i costi da sostenere, sia per quanto riguarda i servizi inclusi (visibili sulla pagina ufficiale dell’operatore).

Ecco come si può richiedere la tariffa agevolata

Per richiedere la tariffa al prezzo agevolato, è necessario seguire una procedura ben precisa. In primo luogo, bisogna attivare un contratto telefonico al prezzo normalmente esposto al pubblico. Una volta che la SIM risulterà essere regolarmente attiva, è necessario compilare ed inviare uno specifico modulo (scaricabile dal sito ufficiale dell’operatore telefonico) al seguente indirizzo: Servizio Clienti ho. C/O Abramo Customer Care, Casella postale 300, Crotone (KR) 88900.

Non è sufficiente, però, inviare questo modulo per avere l’agevolazione. È necessario allegare una certificazione che possa affermare che l’utente abbia una determinata disabilità visiva od uditiva (rilasciate dall’ASL di competenza) e, nel caso in cui il cliente sia un minore di 15 anni, è necessario allegare anche una copia dello stato di famiglia oppure un’autocertificazione del genitore o del tutore del minorenne. In ogni caso, l’agevolazione inizierà ad essere a regime a partire dal prossimo rinnovo e, comunque, si può richiedere al massimo un contratto agevolato per cliente.