Hisense A5C, A5 Pro Classic e A5 Pro CC: smartphone con display e-ink anche a colori

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - L'idea di uno smartphone secondario con display e-ink mi ha allo stesso tempo tentato e frenato: ora, con il display e-ink a colori il problema non dovrebbe più porsi. Certo, sarà meglio non giocarci, visto che dovrebbe avere un refresh rate molto basso, sufficiente appena per qualche video non troppo movimentato, ma è pur sempre un passo tecnico in avanti.