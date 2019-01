Google ironizza sull’iPhone XS con lo spot del nuovo Pixel 3

Il Google Pixel 3 rappresenta l’ultima gamma di smartphone prodotti dal noto colosso americano diventato famoso grazie al motore di ricerca più utilizzato al mondo. La novità che riguarda maggiormente i nuovi telefoni è la Night Sight, che è una modalità della fotocamera che consente di rendere ottimali le foto scattate di notte o in condizioni di scarsa luce, portando come risultato delle foto dalla qualità molto nitida.

Come è già successo in passato, ad esempio per Huawei e Samsung, anche Google sponsorizza i propri smartphone ironizzando sulle capacità degli iPhone. L’ultima foto pubblicata dalla società mette in diretta relazione la qualità della foto scattata con il Pixel 3 e quella scattata con l’iPhone XS.

Google Pixel 3: il confronto con l’iPhone XS

Il post in questione è stato pubblicato su Twitter da Marvin Chow, vicepresidente divisione marketing per i prodotti Google. Il post, in realtà, era un vero e proprio spot pubblicitario che raffigura due foto uguali affiancate, una scattata con il Pixel 3 e una con l’XS della Apple.

La foto a sinistra è buia e non mostra il soggetto in maniera chiara, mentre quella a destra è praticamente perfetta e si riconosce addirittura che il soggetto della foto è una ragazza. I nomi degli smartphone con cui sono state scattate le foto sono riportati proprio sotto le foto.

Curioso notare che per quella a sinistra sia riportata la denominazione “Phone X“, mentre una piccola scritta sul bordo inferiore indica esplicitamente “Immagine scattata con iPhone XS“. Non è chiaro al momento se questo post faccia parte di una vera e propria campagna pubblicitaria che sarà lanciata in televisione o su Internet, ma il messaggio lanciato dall’azienda sembra essere molto chiaro: con il Pixel si hanno ottime foto al buio e con l’iPhone, uno dei telefoni più costosi sul mercato, no.