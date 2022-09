Gigaset GX6: ufficiale il rugged phone 5G elegante e con Android 12

Ascolta questo articolo

A oltre un anno di distanza dall’ultimo modello della serie X, il brand tedesco Gigaset torna in campo ad aggiornare la serie di smartphone corazzati GX con l’elegante Gigaset GX6 che. in quanto assemblato nello stabilimento aziendale di Bocholt, reca con merito il marchio “Made in Germany“.

Il nuovo Gigaset GX6 (170,7 x 82,2 x 11,9 mm per 278 grammi), ideato nelle colorazioni nero con accenti arancio e grigio con accenti argento, beneficia di un telaio realizzato in una lega di titanio, magnesio e alluminio, che gli è valsa la certificazione di resistenza MIL-STD-810H, oltre a quella di impermeabilità IP68, in ragione della quale l’azienda promette anche, entro i primi 3 mesi dall’acquisto, di coprire tutti i casi di annegamento del dispositivo.

Partendo dall’hardware, il Gigaset GX6, posto di lato lo scanner per le impronte digitali, propone anteriormente, dietro un vetro protettivo Gorilla Glass 5, un display LCD IPS da 6.6 pollici, risoluto a 2412×1080 pixel, decisamente leggibile all’aperto (550 nits, contrasto a 1200:1), con ben 120 Hz come refresh rate, contenuto tra cornici più che accettabili su 3 lati, con quella superiore assottigliata dal ricorso a un foro a sinistra per la selfiecamera, e quella interiore, il mento, non esagerata come in altri prodotti della categoria. La fotocamera anteriore per selfie e videochiamate arriva a 16 megapixel (f/2.0, fuoco fisso).

Sul retro, un grande oblò a filo con la scocca, millimetricamente incavato, ospita una dual camera posteriore: a comporla, assieme al Flash LED, sono un sensore per le macro da 2 megapixel (f/2.4) e uno principale (OmniVision) da 50 megapixel (1/1.55″, pixel da 1 micrometro, f/1.88) stabilizzato otticamente. In tema di audio, vi sono uno speaker, però molto potente (110 W) e il mini-jack da 3.5 mm (con Radio FM).

Il processore octacore (2.4 GHz) MediaTek Dimensity 900, realizzato 6 nanometri e coadiuvato dalla GPU Mali-G78MC4, si avvale nel Gigaset GX6 di 6 GB di RAM e di 128 GB di storage UFS 2.1, espandibile via microSD senza togliere spazio alle due SIM telefoniche. Il capitolo nevralgico dell’autonomia si affida a una batteria da 5.000 mAh, sostituibile, con carica rapida via microUSB Type-C a 30W e wireless Qi a 15W.

Anche il segmento connettività è molto curato nel Gigaset GX6, che non a caso è il primo smartphone dell’azienda a prevedere il 5G: tale connettività è presente assieme al 4G, al Bluetooth 5.2, al Wi-Fi 6, al GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS) e all’NFC per i pagamenti contactless. Il Gigaset GX6 può essere già acquistato, al prezzo di 579 euro, risultando out-of-the-box con Android 12 e la promessa di arrivare ad Android 14 con 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.