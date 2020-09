Galaxy S20 FE: anticipato, a partire da 699 euro, il top gamma di Samsung

In anticipo di un giorno rispetto all’evento “Galaxy Unpacked for Every Fan“, nel corso del quale Samsung presenterà una versione dello smartphone Galaxy S20 battezzata in “Fan Edition“, in quanto volta ad offrire a meno quel che, come detto dall’azienda stessa in un suo video promozionale, desidera l’utente (es. grande batteria, zoom 30x, storage ampliabile, fotografia notturna), lo stesso smartphone è stato reso ufficiale (per errore, vista la successiva rimozione) dallo store dell’operatore WindTre e dall’e-commerce online di MediaWorld.

Redatto in svariate colorazioni (es. verde, lavanda, arancio, rosso, l’impermeabile (IP68, per mezzora a 1.5 metri), ed accompagnato da diverse cover ufficiali (es. in silicone, con stand posteriore, con finestrella anteriore per le notifiche), Galaxy S20 FE (159.8 x 74,.5 x 8.4 mm, per 190 grammi) si avvale di un frontale piatto, protetto da un vetro Gorilla Glass 3, occupato da un display Infinity O, formato da un pannello Super AMOLED da 6.5 pollici, risoluto in FullHD+ (407 PPI), secondo un aspect ratio a 20:9, con 120 Hz di refresh rate, supporto all’ HDR10+ ed all’Always on, sotto il quale è celato lo scanner per le impronte digitali.

Presente, nel foro centrale, una selfiecamera da 32 megapixel (1/2.74″, 81°, f/2.0, pixel da 0.8 micron, autofocus, HDR, video 4K@60fps), sul retro, all’interno di un bumper rettangolare, è configurata una tripla fotocamera, da 12 (ultragrandangolo da 123°, 1/3,0″, f/2.2, pixel da 1.12 micron), ancora 12 (principale, Sony IMX555, 1/1,76″, 79° di angolo visuale, f/1.8, pixel grandi da 1.8 micron, stabilizzazione ottica, Super Steady Mode, autofocus dual pixel a rilevamento di fase, video 8K@30fps, night mode sovrapponendo foto con esposizioni diverse, single take che, scattando sino a 15 secondi, ottiene dalla AI sino a 14 foto o 10 foto e 4 video), e 8 megapixel (teleobiettivo con zoom ottico 3x, digitale 30x, 1/4,5″. pixel da 1 micron, stabilizzazione ottica, autofocus). Manca il jack da 3.5 mm, ma sono presenti due speaker stereo, ottimizzati da AKG.

In versione 4G, il Samsung Galaxy S20 FE integra all’interno della scocca metallica un processore octacore (2.7 GHz) Exynos 990 (con Mali G77 MP11), mentre in versione 5G risulta adottato il processore octacore (2.84 GHz) Snapdragon 865 (con Adreno 650): in ogni caso, la RAM (LPDDR5) è da 6 GB, e lo storage, da 128 GB (UFS 2.1), può essere espanso a 1 TB via microSD.

Scelto un diverso chip, le due varianti dell’S20 Fan Edition optano per una batteria da 4.500 mAh, con Super Fast Charging a a 25W (non col caricatore in dotazione, da 15W, presente nella confezione assieme a un cavetto UCB Type-C), Fast wireless charging 2.0 (anche inversa, wireless PowerShare, per caricare a 4.5W altri device poggiandoli sul dorso dello smartphone).

Immancabile, a vantaggio del sistema operativo Android 10, l’interfaccia One Ui è giunta alla release 2.5, con Quick Share, Samsung DeX Wireless, assistente vocale Bixby, e valide ottimizzazioni al comparto hardware, comprensivo anche di varie connettività, tra cui il DualSIM (con eSIM), il Wi-Fi 6 dual band (direct, hotspot), il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), il Bluetooth 5.0, l’NFC, una microUSB Type-C, il 4 e (nella versione ad hoc) 5G.

In base ai progetti di Wind 3, che non ha ancora reso noto il prezzo per la variante 5G, il Galaxy S20 Fe sarà prezzato a 669 euro per il modello con 4G: MediaWorld, invece, promozionerà il Galaxy S20 SE, dal 23 al 1° Ottobre, in attesa dell’esordio sul mercato previsto per il 2 del prossimo mese, omaggiando gli early adopters con un Galaxy Fit2 o, in alternativa, con un controller in tandem con 3 mesi di abbonamento gratis a Xbox Game Pass Ultimate.