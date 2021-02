Galaxy F62: ufficiale il medio-gamma Samsung con maxi batteria e quadcam

Nel corso di un evento virtuale impostato sul concetto di “speedy”, stanti i buoni punteggi ottenuti nei test su Antutu, GFXBench 5, e Geekbench, Samsung ha presentato, con disponibilità il 22 Febbraio a partire dall’India, il nuovo smartphone di fascia media Samsung Galaxy F62, animato da Android 11 sotto l’interfaccia proprietaria One UI 3.1.

Samsung Galaxy F62 (163,9 × 76,3 × 9,5 mm, per 218 grammi) ha una scocca anteriore, Infinity O, quindi forata nella zona centrale alta, protetta da un vetro Gorilla Glass 3 e, sul retro in materiale “glastic” (plastica), un design “laser” gradientato nelle colorazioni blu, grigio e verde. Lo scanner per le impronte digitali è posto sul lato. Ciò nonostante la tipologia Super AMOLED del display.

Quest’ultimo, un pannello panoramico (20:9) da 6.7 pollici risoluto in FullHD+, risulta ben contrastato (1000000: 1) e luminoso (420 nits di picco), ma migliorabile (86% di screen-to-body) nelle cornici, comunque non troppo evidenti. La selfiecamera, da 32 megapixel (f/2.2), registra video in 4K a 30fps e supporta la modalità notturna mentre, posteriormente, le passioni fotografiche saranno soddisfatte da un modulo squadrato inclusivo di una quadcamera, da 64 (Sony IMX682, f/1.8, video 4K, super stabilizzazione, modalità notturna, Single Take Camera, hyper lapse, super slow motion), 12 (ultragrandangolo da 123°, f/2.2), 5 (profondità, f/2.2), 5 megapixel (f/2.4, macro). Lato audio, il comparto multimediale si completa col supporto al Dolby Atmos e l’inclusione del jack da 3.5 mm.

Già visto sul Galaxy Note 10+, il processore è l’octacore (2.73 GHz) Exynos 9825, messo in coppia con la GPU Mali-G76 MP12: gli assetti mnemonici, di RAM (LPDDR4X) e storage (UFS 2.1, espandibile via microSD di 1 TB), sono due, rispettivamente da 6+128 (23.999 rupie, circa 270 euro) e 8+128 GB (25.999 rupie, pressappoco 300 euro).

L’array delle connettività del medio-gamma mobile Samsung Galaxy F62 risulta completo, col Dual SIM 4G VoLTE, il GPS (Glonass), il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, il modulo NFC per i pagamenti a sfioramento, e la microUSB Type-C: grazie a tale porta, avviene la ricarica rapida, a 25W, via caricatore incluso della stessa potenza, della maxi batteria, da 7.000 mAh, abilitata anche alla ricarica inversa cablata (powershare).