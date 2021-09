Galaxy F42 4G: Samsung porta fuori dalla Corea il suo Wide 5

Come anticipato nella prima metà di Settembre, Samsung, dopo averne mostrato una versione in patria, ha portato il medio-gamma Galaxy Wide 5 anche nel resto del mondo, partendo dall’India ove, in vista dei saldi su Flipkart (3 Ottobre), il device esordirà come Galaxy F42 5G, nelle colorazioni antitetiche, con finitura ruvida, Matte Black e Matte Aqua.

Galaxy F42 5G (167.2 x 76.4 x 9 mm, per 203 grammi) ha un frontale Infinity V con tanto di selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0, video a 1080p@30fps), posta in cima al display, un pannello LCD IPS con 90 Hz di refresh rate, che qui risulta da 6.6 pollici: a destra, il pulsante d’accensione funge anche da scanner per le impronte digitali, e fa compagnia, sullo stesso lato, al bilanciere del volume. Il già menzionato retro propone un minuscolo square che, però, è ben lungi dal farsi sottovalutare, dacché custodisce, assieme al Flash LED, una tripla fotocamera.

Quest’ultima annovera un sensore ultragrandangolare (115°) da 5 (f/2.2, pixel da 1.12 micrometri, 1/5.0″), uno per la profondità (Bokeh, ritratto) da 2 megapixel (f/2.4), in appoggio a uno principale da 64 megapixel, abilitato alle modalità pro, panorama, notturna, Food Mode, e ai video a 1080p@30fps, Slow Motion e Hyperlapse. In tema audio, si segnala nel Samsung Galaxy F42 5G un mini-jack da 3.5 mm per cuffie e microfono.

Il processore octacore è confermato e, con i suoi 2.2 Ghz di clock e i 7 nanometri di litografia, è ancora il Mediatek Dimensity 700 (MT6833) con GPU Mali-G57 MC2: lo storage, da 128 GB, espandibile mediante uno slot dedicato alle microSD, fa coppia invece con 6 (17.999 rupie o circa 210 euro, poi 20.999 rupie o 240 euro) od 8 GB di RAM (19.999 rupie o pressappoco 230 euro, poi 22.999 rupie o 270 euro).

Accreditato di supportare ben 12 bande del 5G, il Samsung Galaxy F42 5G si avvale anche del 4G sul Dual SIM, del GPS (A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou), del Wi-Fi ac dual band (direct, hotspot), del Bluetooth 5.0 a risparmio energetico con codec A2DP, e della microUSB 2.0 (OTG) Type-C. Quest’ultima procede alla ricarica, a 15W, della corposa batteria, da 5.000 mah di capienza. Ottima la scelta per il sistema operativo posto che, sotto l’interfaccia One UI Core 3.1, batte almeno il cuore di un Android 11.