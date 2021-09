Galaxy Wide 5: ufficiale il nuovo medio-gamma 5G di Samsung

Avvistato in precedenza nella Google Play Consolle e, col codename SM-E426B/DS anche nel sito web indiano del marchio, il medio-gamma Samsung Galaxy Wide 5 è stato appena lanciato in Corea del Sud in collaborazione con SK Telecom, nelle colorazioni nero, bianco, e blu, al prezzo di 4.49.900 won, pari a pressappoco 326 euro. Nel resto del mondo, quasi sicuramente arriverà come Galaxy F42 5G.

Il nuovo Galaxy Wide 5 ha un frontale con un notch a goccia d’acqua (a forma di V) per la selfiecamera, da 8 megapixel. Sotto di essa si estende un pannello LCD IPS da 6.5 pollici, risoluto in FullHD+ e con 60 Hz di refresh rate: a destra, sul frame laterale, il pulsante d’accensione nasconde uno scanner per le impronte digitali. Il retro propone uno square, cioè un quadrato arrotondato, comprensivo dei sensori della tripla fotocamera, e del Flash LED.

Nello specifico, Samsung ha provvisto la back cover del Galaxy Wide 5 di un sensore principale da 64 (f/1.8), di uno ultragrandangolare da 5 (f/2.2) e di uno per la profondità necessaria all’effetto Bokeh, da 2 megapixel (f/2.4).

All’interno del suo chassis (76.4 × 167.2 × 9 mm, per 203 grammi) è integrato un processore a 7 nanometri di scuola Mediatek; si tratta dell’octacore (2.2 GHz) Dimensity 700 equipaggiato con una scheda grafica Mali G57 MC2 da 950 MHz, coadiuvato da 6 GB per la RAM e da 128 GB per lo storage, che può essere ampliato sino a un massimo di ulteriori 1 TB ricorrendo a una schedina microSD idonea. In tema di porte, la dotazione del Galaxy Wide 5 appare completa con un modulo NFC, il 4G, il 5G (sub-6GHz), il Wi-Fi ac/5, il Bluetooth 5.1, un mini-jack da 3.5 mm per l’uso delle cuffie cablate, e un GPS.

All’appello risponde presente anche una microUSB Type-C: attraverso questa porta il Galaxy Wide 5, animato da Android 11 sotto One UI 3.1, ricarica rapidamente, a 15W, la maxi batteria da 5.000 mAh di capienza energetica.