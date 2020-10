F(x)tech Pro1-X: annunciato il nuovo smartphone con tastiera fisica scorrevole

In attesa che il 2021 veda tornare in campo Blackberry, grazie ad un accordo con la cinese FIH Mobile (Foxconn) e l’americana OwardMobility, gli amanti dello smartphone con tastiera fisica possono ordinare (sul crowdfunding Indiegogo), con consegne previste a Marzo (o in sovrapprezzo) o a Dicembre (in tempo per Natale), il nuovo smartphone con tastiera scorrevole Pro1-X, realizzato dalla britannica F(x)tec in collaborazione con i programmatori di XDA Developers.

Migliorato rispetto al primo modello, il F(x)tech Pro1-X si presenta con la suggestiva colorazione Discovery Blue a rivestire quello che, da chiuso (154 x 73,6 x 13,98 mm, per 243 grammi), sembra un comune smartphone ma che, esercitando una leggera pressione laterale sul retro del device, fa scorre in fuori una tastiera QWERTY, retroilluminata, con 66 tasti e diverse scorciatoie programmabili.

In modalità telefono intelligente, il F(x)tech Pro1-X cela sotto il vetro Gorilla Glass 3 un display AMOLED da 5.99 pollici, risoluto in FullHD+ che, però, non integra lo scanner per le impronte digitali, posto di lato, lungo il perimetro che ospita anche un tasto per lo scatto fotografico. Ovviamente, non mancano le fotocamere, con la selfiecamera, da 8 (f/2.0, fuoco fisso), posta nella cornice alta, e la dual camera posteriore, da 12 (f/1.8, IMX363, pixel da 1.4 micron) + 5 (f/2.0, fuoco fisso) megapixel, oltre a un buon comparto audio, affidato al jack da 3.5 mm con Radio FM ed alla coppia di speaker stereofonici.

Per il processore, F(x)tech ha fatto ricorso ad un chip top gamma di qualche anno fa, il Qualcomm Snapdragon 835, qui supportato, quanto a RAM (LPDDR4) e storage espandibile (+ 256 GB), da due combinazioni mnemoniche, rispettivamente da 6+128 (550 euro a Marzo, 634 euro a Dicembre) e 8+256 GB (609 euro).

Tra le porte in dotazione al suggestivo F(x)tech Pro1-X figurano il Dual SIM ibrido, il 4G, il Bluetooth 5.0, il GPS, il Wi-Fi ac/5, l’NFC, ed una microUSB Type-C: quest’ultima carica velocemente (Quick Charge 3.0) la batteria, da 3.200 mAh, accreditata di 480 ore di stand-by, ovvero di 10 ore di conversazione. Per il sistema operativo, altra peculiarità cardine del progetto F(x)tech Pro1-X, è possibile scegliere tra Android 9 stock, LineageOS (presto in release 17.1) con Privacy Guard per un controllo granulare di quali dati condividere o meno, o Ubuntu Touch (con la desktop mode attivabile collegando un monitor alla Type-C con uscita video HDMI, in modo da usare la tastiera del telefono per digitare ed il suo display come touchpad/mouse).