FOSSiBOT F101: ufficiale il nuovo rugged phone con maxi batteria e super speaker

FOSSiBOT, brand emergente nato nel Luglio 2022 per produrre power station portatili e device mobili rugged, ha annunciato un nuovo prodotto nel suo ancora poco popolato listino, rappresentato dallo smartphone corazzato FOSSiBOT F101 (in promo nello store ufficiale di Amazon al prezzo di 119,99 euro, con uno sconto del 20% sul prezzo originale, di 149,99 euro).

Quest’ultimo ha le certificazioni di impermeabilità IP68 e IP69K e ha superato i test MIL-STD-810G: quindi è capace di resistere a polvere, immersioni, spruzzi d’acqua ad alta pressione o temperature, ma anche a cadute, urti, graffi, sbalzi termici, e ambienti estremi, sia in contesti di cantieristica che di avventure off-road nella natura. In tal senso il device mette a disposizione diversi strumenti molto utili per avere un certo margine di manovra.

Pur essendo dotato di uno scanner per le impronte digitali, inserito nel pulsante di accensione, il FOSSiBOT F101 ha anche l’autenticazione via riconoscimento del volto, il che è ottimo se si indossano i guanti. La batteria integrata ammonta a ben 10.600 mAh, il che garantisce, una volta caricata velocemente a 18W via Type-C, una autonomia – in standby – sino a 44 giorni. In più, sul retro, protetto da una griglia, c’è uno speaker circolare da 36 mm di diametro, provvisto di una camera sonora da 11,5 cc, capace di 3,5 watt di potenza nominale e di una pressione sonora pari a 123 decibel (un vero e proprio record per la categoria).

Lo schermo del FOSSiBOT F101 è un pannello LCD con risoluzione HD+ da 5,45 pollici di diagonale: la fotocamera anteriore è da 8 megapixel di risoluzione, mentre – sul retro – ai bordi del maxi speaker – troviamo i sensori della triplice fotocamera, composti da un sensore principale da 24 megapixel con messa a fuoco con rilevamento di fase (PDAF), un sensore per le macro da 5 megapixel e uno da 0,3 megapixel per la profondità e i Ritratti.

Il poco energivoro chipset quadcore (2 GHz) MediaTek Helio A22, con GPU IMG PowerVR, già visto nel Poco C50, si avvale di 4 GB di RAM e di 64 GB di storage: lo spazio di archiviazione può essere espanso di altri 128 GB via microSD, a patto di rinunciare alla seconda nanoSIM per il 4G. Le connettività di bordo al FOSSiBOT F101 sono comprensive anche del Wi-Fi, del Bluetooth, del GPS (GLONASS/Beidou/Galileo): il sistema operativo è invece Android 12.