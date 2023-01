POCO C50: costa molto meno di 100 euro il nuovo smartphone entry level

Ascolta questo articolo

Atteso addirittura a fine Novembre, è stato finalmente presentato in India lo smartphone di fascia ultra-bassa POCO C50 del sotto brand di Xiaomi, destinato a raccogliere l’eredità del precedente POCO C40.

POCO C50 ha un telaio colorato (164,9 x 76,45 x 9,09 mm per 192 grammi) nelle palette Royal Blue e Country Green: davanti c’è il notch a goccia mentre di lato ci sono dei frame piacevolmente piatti e dietro, con una finitura che simula alla vista e al tatto la pelle, vi è lo scanner per le impronte digitali e la dual camera con annesso Flash LED. Partendo dallo schermo, il display è un LCD IPS 6,52 pollici, con una risoluzione HD+ e valori basici come refresh rate (60 Hz) e touch sampling (120 Hz).

La fotocamera anteriore per i selfie e le videochiamate è da 5 megapixel. Posteriormente, un bumper bicolore ospita nella parte scura un sensore principale da 8 megapixel (timelapse, Tilt Shift, video a 1080p @30fps) e un sensore secondario da 2 megapixel per la profondità (Ritratto). C’è il mini-jack da 3,5 mm per quel che riguarda la sezione audio che comprende anche la presenza di un solo speaker per l’ascolto ambientale senza cuffia.

La sezione elaborativa prevede il SoC Helio A22, un quadcore da 12 nanometri di litografia e 2,0 GHz di clock massimo con GPU IMG PowerVR: lo storage, espandibile di 512 GB via microSD, è da 32 GB mentre la RAM è prevista sia da 2 che da 3 GB di ammontare.

La batteria del POCO C50 ha una capienza di 5.000 mAh ma si carica purtroppo a soli 10W, quindi in un tempo verosimilmente lungo, attraverso la porticina microUSB classica posta in basso. La sezione delle connettività prevede il 4G, il Dual SIM, il GPS, il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi n. Previsto con il sistema operativo alleggerito Android 12 in Go Edition, POCO C50 esordirà in India su Flipkart il 10 Gennaio nelle combinazioni da 2+32 GB, a 6.249 rupie (pressappoco 72 euro) e da 3+32 GB, a 6.999 rupie (circa 80 euro).