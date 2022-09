Fire HD 8 2022: Amazon presenta i nuovi tablet migliorati in prestazioni e autonomia

Ascolta questo articolo

A breve distanza dal varo del nuovo e-reader, ora con Type-Ce supporto al formato “universale” epub, Amazon ha rinnovato anche la sua serie di tablet di fascia bassa, facendo esordire i nuovi Fire HD 8 e Fire HD 8 Plus, sempre con la canonica differenziazione tra la variante con pubblicità (più economica) e quella senza annunci (più costosa).

Dimensionati a 201,9 x 137,34 x 9,6 mm con un peso di 337 / 342 (Plus) grammi, i due tablet Fire HD 8 2022 si somigliano su tanti livelli, con qualche piccola differenza disseminata qui e là lungo la scheda tecnica: il display è sempre un pannello LCD IPS da 8 pollici, risoluto in HD, a 1280 x 800 pixel, secondo una densità di pixel per pollice pari a 189 PPI. La fotocamera frontale per ambedue le versioni, base e Plus, del Fire 8 HD è da 2 megapixel.

Dietro, però, cambiano le cose. La fotocamera principale verso l’esterno è sempre mono, ma da soli 2 megapixel nel modello base, che salgono ad almeno 5 megapixel in quello Plus.

A garantire un 30% di prestazioni in più sulla precedente e vecchia generazione dei Fire HD 8 è un nuovo processore a 6 core, coadiuvato, negli allestimenti alternativi commercializzati, da 32 o 64 GB di storage (ampliabile di max 1 altro TB via microSD): la RAM, altro discrimine tra le versioni base e Plus. varia d’ammontare tra l’una e l’altra, essendo di 2 GB nel modello entry level e da almeno 3 GB in quello Plus.

Ambedue i Fire HD 8 del 2022 annoverano quali sensori quello per la luminosità ambientale e l’accelerometro: anche: l’autonomia per un uso misto che prevede la navigazione, i video, la lettura e l’ascolto di musica, arriva ora sino alle 13 ore su ambedue i terminali che, però, si differenziano in merito alle specifiche della ricarica. Nella fattispecie, la ricarica cablata, presente in ambedue i modelli, è più rapida nel Plus che difatti impiega solo 3 ore a caricarsi, contro le 5 occorrenti al modello base. Da notare, poi, che è solo il modello Plus a vantare la ricarica wireless.

Sul piano del software, la novità è data dalla versione dei Fire HD 8 previsti per alcuni mercati selezionati (USA compresi), ove beneficeranno, in ottica accessibilità, della funzione “Tap to Alexa” che permette il ricorso al concierge digitale di Amazon pur senza usare i comandi vocali, e facendo affidamento su un remote controller con Bluetooth o sulla digitazione del testo.

In termini distributivi, attestato il non arrivo della variante Plus in Italia, il Fire HD 8 2022 base, in pre-ordine da oggi e in vendita dal 19 Ottobre, è prezzato a 114,99 / 129,99 euro (con e senza pubblicità) per il modello da 32 GB, che salgono a 144,99 / 159,999 euro (con e senza pubblicità) richiedendo 64 GB di storage. Le custodie originali in tessuto premium da comprarsi ovviamente a parte, sono previste nelle nuance rosa, nero, grigio e blu, al prezzo di 39,99 euro cadauna.