Kindle base 2022: presentato il nuovo ebook reader migliorato di Amazon

Ascolta questo articolo

A oltre tre anni di distanza dall’ultima versione, Amazon ha annunciato l’avvio dei pre-ordini (con disponibilità dal 12 Ottobre) del nuovo ebook reader base Kindle in edizione 2022, sempre con un ottimo prezzo, ma con specifiche più in linea con i tempi attuali e con i desiderata lei lettori digitali.

Il nuovo Kindle base 2022, oltre alla canonica colorazione nera, ora ha anche quella blu. lo chassis, sempre molto sottile (57,8 x 108,6 x 8 mm) e leggero (158 grammi), è molto attento all’ambiente, visto che – certificato Climate Pledge – usa il 90% di magnesio riciclato e una notevole percentuale di plastica riciclata, che sale dal 30% del modello blu al 75% di quello nero. Anche la confezione d’acquisto è ecologica, stante l’impiego quasi totale di fibre di legno provenienti per il 100% da fonti riciclate o da foreste gestite in modo responsabile.

Il display a inchiostro elettronico, da 6 pollici, porta la densità di pixel per pollice dai precedenti 167 agli attuali 300 PPI: non manca il supporto a 16 livelli di grigio, la luminosità frontale regolabile, e la modalità scura: da notare che, lato software, tale area visiva supporta la funzione X-Ray che, selezionando un termine, sia esso una parola, un luogo o un nome di personaggio, permette di ricavarne più informazioni. Ovviamente, non manca il dizionario integrato e la funzione Whispersync (riprendere sul nuovo device da dove ci si era interrotti su quello vecchio, sincronizzazione di evidenziazioni e annotazioni),

Lato hardware, lo storage è stato raddoppiato, con i vecchi 8 GB che cedono il passo agli attuali 16 GB: il caricamento dei libri può avvenire mediante la stessa porta usata per la ricarica, che ora è una microUSB Type-C: rimane confermata la possibilità di collegarsi a internet in Wi-Fi dual band, per compare dei libri dallo store digitale di Amazon, tenendo presente che, registrando un nuovo Kindle, si avranno a disposizione tre mesi gratuiti di abbonamento ad Amazon Unlimited, potendo leggere tutto quel che si desidera (nei formati supportati, tra cui i proprietari AZW3, AZW e Mobi).

Secondo Amazon, leggendo per mezzora con 13 come livello di luminosità, la batteria, maggiorata, assicura ora sino a 6 settimane di autonomia, con la ricarica che avviene in 2 ore mediante un caricatore USB da 9W, o in 4 ore se collegato a un PC. Per il prezzo, il listino è di 99,99 euro con pubblicità (o di 109,99 euro senza), mentre le cover dedicate, in verde, nero, rosa e blu, andranno comprate a parte.