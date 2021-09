F150 R2022: ufficiale il rugged phone con FullHD a 90 Hz e Android 11

Dopo lo smartphone d’esordio per l’outdoor, il promettente Bison 2021, la start-up F150 Mobile ha ufficializzato, a poco meno di un anno di distanza, il suo diretto successore, rappresentato dal sempre corazzatissimo F150 R2022, animato da una versione praticamente stock di Android 11 a cui sono stati aggiunti i classici strumenti software (Toolbag) per il lavoro e l’impiego all’aperto (filo a piombo, lente d’ingrandimento, bussola, registratore di suoni, torcia, etc).

F150 R2022 ha un telaio in plastica dura dalle dimensioni importanti (170.5 x 82.5 x 15.5 mm), e dal peso ben presente (350 grammi), con angoli rinforzati in gomma, all’insegna di un design ottagonale che viene ripetuto praticamente ovunque, anche nel bumper per la fotocamera posteriore e sui singoli sensori che la compongono. Ovviamente, non mancano le certificazioni IP69K, IP68 e MIL-STD-810G, per la resistenza alla polvere, all’acqua (grazie alla blindatura del mini-jack da 3.5 mm, della microUSB Type-C OTG e dell’accesso allo slot per il Dual SIM o la microSD), anche ad alta pressione o temperatura, come pure ai forti sbalzi termici, agli urti, alle cadute, etc.

Frontalmente, l’F150 R2022 presenta, secondo un aspect ratio a 20.5:9, un display LCD IPS da 6.78 pollici risoluto in FullHD+ (396 PPI), molto luminoso (500 nits), con 90 Hz di refresh rate, 180 di touch sampling, e protezione Gorilla Glass 3: in un foro al centro in alto si trova la selfiecamera, da 16 megapixel con Beauty AI e Face ID quale strumento biometrico aggiuntivo al fingerprint laterale. Sul retro, al centro, sono allineati in orizzontali i sensori di quella che, in realtà, è una tripla fotocamera, formata da un modulo principale da 64 (HDR, panorama, video 4K@30fps o FullHD@60fps), da uno per la visione notturna da 20 (coadiuvato da 2 emettitori d’infrarossi), e da uno per le macro (a 4 cm) da 2 megapixel.

L’octacore (2.05 GHz) MediaTek Helio G95 e la di lui GPU ARM Mali-G76 si avvalgono di 8 GB di RAM LPDDR4X e di uno storage, di tipo UFS 2.1, da 256 GB mentre, passando alle connettività, sono presenti anche il Dual SIM con 4G e il Wi-Fi ac (con miglioramenti per i luoghi dove vi sono problemi di ricezione, come i tunnel, gli ascensori, l’alta montagna, etc), il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass), l’NFC per i pagamenti, e il Bluetooth 5.0.

Anche l’autonomia dell’F150 R2022 non è stata trascurata, anzi: la batteria ammonta a 8.300 mAh e gode della ricarica a 18W in modo da poter assicurare 70 ore di chiamate, 30 ore di riproduzione musicale, o 15 di streaming video, con ulteriore tempo guadagnabile mediante la funzione DuraSpeed che riduce i consumi limitando il comportamento in background di alcune app che, però, non sono rallentate da ciò e continuano a mostrare le notifiche.

Redatto nelle colorazioni giallo Sahara (una sorta di mimetica color sabbia), nero vulcano, e grigio acciaio 304, il rugged phone F150 R2022 è in premiere mondiale su Aliexpress, al prezzo promozionato (sino al 9 Settembre) di 172.33 euro, con uno sconto del 50% sul listino finale.