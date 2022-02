Emporia TouchSmart.2: arriva in Italia il nuovo feature phone smart per anziani

Trascorso oltre un anno dalla messa in campo di un tablet per anziani, il marchio austriaco Emporia è tornato a servire l’utenza over 65, ma anche chi necessiti di un feature phone, attraverso l’ufficializzazione, anche per il mercato italiano, dell’Emporia TouchSmart.2.

Emporia TouchSmart.2 si presenta con uno chassis a conchiglia, impermeabile a liquidi e resistente alla polvere, secondo il grado IP54: sul retro, è posto il pulsante per le chiamate d’emergenza previste dalla funzione SOS, copribile con un’apposita custodia presente in confezione, assieme al cavo USB Type-C con alimentatore a muro, agli auricolari, e alla base di ricarica. Frontalmente, spalancato, il device propone, sotto il display, al centro della tastiera, una scorciatoia in forma di pulsante col quale richiamare la propria messaggistica preferita (es. WhatsApp o Telegram) in modo da entrare subito in contatto con amici e familiari.

Dotato di funzioni come la radio, la sveglia snoozabile, il calendario, l’Emporia TouchSmart.2 agevola nell’uso quotidiano permettendo di rispondere alle telefonate semplicemente venendo spalancato e assicurando la compatibilità con gli apparecchi acustici M4/T4.

L’assistente vocale integrato si occupa dell’attivazione dei servizi, fornendo anche notifiche sul livello del volume, avvisi di chiamate ed SMS in arrivo, o relativi all’attivazione del tasto SOS o della funzione di torcia a LED. La scheda tecnica del feature phone Emporia TouchSmart.2 non manca di prestiti dal classico mondo degli smartphone, con una fotocamera anteriore, per selfie e videochiamate, da 2 megapixel mentre, sul retro, la ripresa o lo scatto verso i soggetti esterni è permesso da una fotocamera principale da 8 megapixel (vs i precedenti 5 del precedente modello): tra le connessioni, invece, spicca il 4G con chiamate VoLTE (voice over LTE). Il sistema operativo, infine, è Android 8.1 nella semplificata e alleggerita Go Edition.

Attualmente, è possibile acquistare il feature phone Emporia TouchSmart.2 tramite gli operatori di telefonia o le catene dell’elettronica di consumo, al prezzo consigliato di 129.90 euro.