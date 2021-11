Emporia presenta il tablet per anziani con Android 11 e 4G LTE

Secondo Emporia, brand austriaco noto per i device tecnologici rivolti agli anziani (come il senior phone Emporia Smart 2), esistono in Europa 50 milioni di over 65 che non hanno né un tablet e né uno smartphone: per avviare questo target alla alfabetizzazione digitale, è stato messo in campo, in tempo per i regali natalizi dedicati a genitori e nonni, l’emporiaTABLET.

emporiaTABLET ha uno chassis in alluminio che incastona un ampio e ben leggibile display LCD IPS da 10.1 pollici risoluto a 1.200 × 1.920 pixel: posto in orizzontale, nel lato lungo alto è presente una fotocamera da 5 megapixel per selfie e videochiamate. Queste ultime, nello specifico, possono contare su speaker e microfono, ma anche su uno slot per inserire una nanoSIM predisposta al 4G VoLTE, in considerazione del fatto che non sempre si ha a disposizione una rete Wi-Fi a casa, e per offrire una soluzione di connettività facile e continua mentre si è in movimento.

Il retro propone una fotocamera più potente, per immortalare o riprendere i soggetti terzi, da 13 megapixel. In tema di capacità elaborativa, il costruttore fa menzione di un processore MediaTek a otto core, con quelli più performanti settati a 2.0 GHz e quelli più efficienti, per le mansioni di routine, da 1.5 GHz. Lato memorie il tablet è venduto nell’unico allestimento con 4 GB di RAM e 32 GB di storage, ampliabile di altri 128 GB via microSD.

Ottima appare la batteria dell’emporiaTABLET, con una capienza da 5.000 mAh, rabboccabile via microUSB Type-C: a completamento della relativa scheda tecnica hardware concorrono anche il Wi-Fi ac, il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie o gli auricolari cablati e il Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Android 11, con un’interfaccia semplificata via caratteri ingranditi che, in basso, reca 7 scorciatoie personalizzabili, per le impostazioni e/o le app più frequentemente usate dall’utente (es. mail, fotocamera, WhatsApp).

Nella confezione d’acquisto, l’emporiaTABLET, in vendita dai primi di Dicembre a 299.90 euro, sarà possibile trovare un paio di auricolari, un caricabatterie con cavo incluso, un supporto che trasforma il tablet in smart display e gli offre la ricarica. Come accessori opzionali è possibile trovare anche una cover a libro con tastiera magnetica QWERTY ad aggancio automatico verso il tablet dal quale trae l’energia.