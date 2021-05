Doogee X96 Pro: ufficiale l’ultra-low cost con Android 11 e grande autonomia

Oltre al nuovo rugged phone S59, il marchio cinese Doogee ha inaugurato il nuovo corso sancito dallo slogan “Live Your Life” anche con un elegante smartphone low cost, il Doogee X96 Pro, out-of-the-box con il più recente sistema operativo Android 11.

Doogee X96 Pro (9.7 mm di spessore, per 198 grammi di peso) è cadenzato nelle colorazioni Sky Blue, Midnight Black, Brick Red e Tropical Green che, grazie a un triplo processo di lavorazione, assicurano particolari riflessi sotto ogni angolazione: il frontale propone un tradizionale waterdrop, mentre il retro ospita anche lo scanner a 360° per il rapido (0.19 secondi) sblocco del device tramite le impronte digitali. In alto, è presente, sul lato corto, il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie cablate.

Ottimo per visualizzare contenuti, grazie all’LCD HD+ panoramico (20:9) da 6.52 pollici che occupa il 91% di screen-to-body, il Doogee X96 Pro si avvale di una selfiecamera da 8 megapixel, con face unlock ed HDR+ Ai based: la multicamera posteriore, verticalizzata a sinistra, propone un sensore da 2 per le macro, uno da 2 per la profondità, uno principale (Samsung) da 13 megapixel e, a fianco del primo, un sensore accessorio ancora da 2 megapixel.

Ad animare il Doogee X96 Pro bada il processore octacore (1.6 GHz per i core di punta, 1.2 per quelli a risparmio energetico) Unisoc SC9863A, coadiuvato da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage, espandibile: a tal proposito, il costruttore ha posto a destra uno slot per una nanoSIM e, poco sotto, uno slot combinato per la seconda nanoSIM e una microSD (sovrapposte). Altro elemento clou del Doogee X96 Pro, con 4G, GPS (Glonass, Beidou), Wi-Fi n, e Bluetooth 5.0, è la generosa batteria da 5.400 mAh, caricabile a 10W via microUSB, in modo da garantire, anche grazie agli algoritmi smart di risparmio energetico, 1/3 giorni di autonomia in uso normale, o 25 ore di chiamate sotto 4G.

Attualmente, l’entry level Doogee X96 Pro è promozionato su Aliexpress, noto importatore asiatico, al prezzo di 80.74 euro, con uno sconto del 47% sul prezzo normale, pari a 152.32 euro.