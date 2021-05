Doogee S59: rugged phone ufficiale con maxi batteria ed NFC

Una delle peculiarità più importanti, quando si investe in uno smartphone, è quella della resistenza che, assieme all’estesa autonomia, sono tra i pregi più utili in un contesti di utilizzo outdoor. Il brand cinese Doogee, nell’ambito di un’iniziativa volta a propagandare il suo nuovo motto, “Live Your Life”, ha – a tal proposito – inserito in listino un nuovo smartphone corazzato, rappresentato dal Doogee S59.

Doogee S59 (nelle colorazioni fire orange, army green, mineral black) è un tipico rugged phone fornito delle certificazioni d’impermeabilità IP68/IP69K e di resistenza MIL-STD-810G, con un frontale protetto da un vetro Gorilla Glass sotto il quale si cela un display LCD HD+ da 5.71 pollici, abilitato all’uso con le mani guantate: il waterdrop in alto ospita la selfiecamera da 16 megapixel mentre, dietro, un ottagono al centro circoscrive – sopra un Flash a 4 LED – una quadcamera.

Quest’ultima è formata da un sensore da 16 (principale, Samsung), da uno da 8 (ultragrandangolo da 130°), da un secondo da 8 (però per le macro), e da uno da 2 (profondità) megapixel.

Lateralmente, è situato un pulsante multi-funzione, programmabile per la torcia, la modalità gaming, quella di scatto subacqueo, la registrazione audio, gli screenshot, o l’invido degli SOS sfruttando il GPS coadiuvato dai sistemi di localizzazione Galileo, Beidou, Globass. Dotato di due speaker stereo da 2W amplificati in modo smart, il corazzato Doogee S59 è mosso da processore octacore (1.8 GHz) Helio A25, realizzato da Mediatek a 12 nanometri di litografia, con GPU PowerVR GE8320: l’assetto mnemonico prevede 4 GB di RAM DDR4 e 64 GB di storage (espandibile) eMMC 5.1.

Altri punti salienti dl Doogee S59, prezzato a 141,88 euro (scontato del 27% sul prezzo finale, presso Aliexpress), sono la sicurezza biometrica, con un sensore laterale per le impronte digitali (sblocco in 0.19 secondi, scansione a 360°, sensibilità a 508 DPI), il comparto connettività (con Dual SIM ibrido, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC per Google Pay, la microUSB Type-C), e la maxi batteria da 10.050 mAh (47 ore di chiamate, 50 di riproduzione musicale, 18 di riproduzione video o di game playing. Il sistema operativo del Doogee S59 risulta ancora fermo alla versione di 10 di Android.