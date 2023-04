Doogee V30T: ufficiale il rugged phone 5G con visione notturna

In queste ore Doogee ha aggiornato lo smartphone V30 elevando la qualità e l’offerta della sua fascia media attraverso il nuovo Doogee V30T (279,99 dollari o 255 euro su Aliexpress), sottoposto a un cambio di chipset con un quantitativo veramente enorme di RAM.

Quarto esemplare della serie dopo i precedenti V10, V20 e V30, Doogee V40 misura 178.4 x 83.1 x 18.3mm e ha un peso di 376 grammi. La sua è una finitura bi-cromatica che usa del materiale fotocromatico. Lo chassis ha tutta la resistenza a polvere e acqua che si desidera, con le protezioni IP68 / IP69K e la certificazione MIL-STD-810H che ne attesta l’usabilità in contesti di lavoro difficili o di outdoor per l’avventura.

Frontalmente troviamo il vetro Gorilla Glass 5, a protezione dello schermo AMOLED da 6,58 pollici con risoluzione Full HD+, 20:9 di rapporto d’aspetto, 409 PPI, 500 cd/m2 di luminosità massima,120 Hz di refresh rate. Lo scanner per le impronte digitali è montato di lato.

In tema di fotocamere, l’assortimento è ottimo. Davanti, in una piccola tacca, opera una selfiecamera da 32 megapixel mentre sulla scocca posteriore c’è una tripla fotocamera. A comporla c’è il sensore principale da 108 megapixel (f/1,8), un sensore per la visione notturna, con infrarossi, da 20 megapixel e un sensore terziario da 16 megapixel per l’ultrawide. Non mancano due speaker stereo. Ai timoni di comando sotto il cofano opera il chipset MediaTek Dimensity 1080 che porta il modem per il 5G in favore delle due nanoSIM.

Le memorie si sostanziano in 12 GB di RAM, espandibile virtualmente di 8 GB: la tipologia scelta è la velocissima LPDDR5. Lo storage è da 256 GB, UFS 3.1, ed è pure espandibile via microSD, ma attenzione: ampliando l’archiviazione si rinuncia alla seconda SIM essendo il carrellino ibrido a due posti soltanto. La batteria del Doogee V30T è da 10.800 mAh (300 ore di stand-by, 32 ore di video streaming, 19 ore di gaming, 24 ore di telefonate) e supporta la carica rapida a 66W cablata e quella wireless a 15W. Tra le connettività vi sono anche la microUSB Type-C, il GPS dual-band L1+L5, il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2.