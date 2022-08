Doogee V11: in campo lo smartphone rugged con ricarica davvero rapida

Ascolta questo articolo

Una delle caratteristiche più apprezzate attualmente negli smartphone è quella della ricarica rapida, sebbene la stessa non sia facile a trovarsi negli smartphone corazzati. Il brand cinese Doogee, onde colmare tale lacuna, ha varato. a quasi un anno di distanza dal predecessore, il nuovo rugged phone Doogee V11 con carica super rapida.

Il Doogee V11 (169.3 x 81.2 x 16.1mm per 340 grammi, nei colori nero, rosso arancione) chiaramente non si fa manca mancare tutte le certificazioni di resistenza necessarie a un device del genere, basti pensare alle IP68 e IP69K per l’impermeabilità e alla MIL-STD-810 per il superamento dei test militari: il display è un pannello LCD IPS da 6.39″ risoluto a 1560×720 pixel (HD+, 269 PPI), con protezione Gorilla Glass, 400 nits tipici di luminosità, e un foro in alto a sinistra per la selfiecamera, da 16 megapixel, con apertura focale a f/2.0 (1 micrometro, 1/3.09).

Dietro, sulla back cover del Doogee V11, uno scudo ottagonale al centro alto, inclusivo di un inserto per il Flash Dual LED, comprende una tripla fotocamera con un sensore principale da 48 (f/ 2.0, 0.80 micrometri per i pixel) megapixel.

Quest’ultimo è seguito da un sensore ultragrandangolare da 8 (f/ 2.0, 1.12 µm) e uno per la profondità da 2 megapixel (1.75 micrometri, 1/5, f/2.4). Per fornire il modem 5G è stato scelto un processore octacore (2.2 GHz) di Mediatek realizzato a 12 nanometri: si tratta del Dimensity 700 provvisto della GPU Mali-G57 MC2: in tema di memorie, la RAM (LPDDR4X), da 8 GB, è abbinata a 128 GB di storage (UFS 2.2), espandibili togliendo spazio per la microSD alla seconda nanoSIM.

Predisposto anche per il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), il Bluetooth 5.2 (A2DP), il Wi-Fi ac dual band (direct, display, hotspot), presidiato in termini di sicurezza da un fingerprint laterale, il Doogee V11 carica rapidamente la grande batteria da 8.500 mAh, via cavo attraverso la Type-C, a 65W: purtroppo, la ricarica wireless, presente, avviene solo a 10W. Secondo la scheda del costruttore, il Doogee V11 ha fatto il suo esordio sul mercato col sistema operativo Android 11.