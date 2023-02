Doogee V Max: ufficiale il rugged phone con maxi batteria da 22.000 mAh

Ascolta questo articolo

Se col V30 Doogee aveva superato i 10.000 mAh di batteria, col nuovo Doogee V Max il brand cinese ha segnato un record visto che si tratta dello smartphone in commercio con la batteria più grande in assoluto.

Dal punto di vista estetico, Doogee V Max ha la classica forma sagomata per attutire gli urti: grazie alle gommature, e alla protezione Gorilla Glass sul davanti, il device consegue le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H: lungo il perimetro ci sono un pulsante programmabile, lo scanner per le impronte digitali, e lo slot per inserire due SIM e una microSD da massimo 2 TB di spazio aggiuntivo. Il frontale adotta un notch a goccia, per la fotocamera adibita a videochiamate e selfie, da 32 megapixel (Sony IMX616, f/1.8, 90° di angolo visuale).

Lo schermo del Doogee V Max è un pannello LCD IPS da 6,58 pollici secondo un rapporto d’aspetto a 19:9 con risoluzione 2.408 x 1.080 pixel, quindi FullHD+, 401 PPI, 400 nits di picco come luminosità, e 120 Hz come refresh rate. L’assetto fotografico posteriore allinea orizzontalmente in alto i sensori di una tripla fotocamera. A comporla sono un sensore principale Samsung HM2 da 108 megapixel, con f/1.8, un ultragrandangolo (120°) da 16 megapixel (f/2.2) con funzioni di macro, e un sensore per la visione notturna (mediante due luci a infrarossi) da 20 megapixel (Sony IMX350, f/1.8). L’audio fa affidamento su due speaker stereo con certificazione Hi-RES e sulla Radio FM.

Il chipset a 6 nanometri e 8 core (2,6 GHz) MediaTek Dimensity 1080 si affida a 12 GB di RAM ampliabili virtualmente a 20 GB, e su uno storage UFS 3.1 da 128 GB, come visto sempre espandibile. Le connettività previste per il Doogee V Max si sostanziano nel dual SIM, nel 4 e 5G, nel Wi-Fi ax/6, nel Bluetooth 5.2, nel GPS (con Glonass, Galileo, Beidou): non mancano l’NFC per i pagamenti e la microUSB Type-C.

Quest’ultima carica, in circa 3 ore, mediante un alimentatore da 33 watt, una corposa batteria da 22.000 mAh, che offre circa tre mesi di stand-by o 4 giorni e mezzo di uso, sostanziato in 109 ore di chiamate, 90 ore di musica, 35 ore di streaming video, 25 ore di gaming. Ovviamente, data la capienza, la batteria del Doogee V Max può essere usata anche come powerbank con la ricarica inversa. Animato da Android 12, il Doogee V Max può essere comprato nei colori Sunshine Gold, Moonshine Silver, Classic Black, al prezzo di circa 465,59 euro su vari siti online, compreso Aliexpress.