Doogee T10S e T20S: due nuovi tablet con schermi FHD e 2K, RAM espandibile e Android 13

Doogee, il brand cinese noto per i suoi dispositivi dal buon rapporto qualità-prezzo, ha presentato due nuovi tablet pensati per un pubblico giovane e dinamico: si tratta dei modelli T10S e T20S, che si aggiungono alla gamma già composta dal T20 e dal T30 Pro. Entrambi i tablet saranno in vendita dal 26 luglio su AliExpress, DoogeeMall e Amazon, ma i prezzi non sono ancora stati rivelati.

Il Doogee T10S è un tablet con uno schermo da 10,1 pollici FHD 1920×1200, certificato TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e con supporto Widevine L1 per lo streaming di contenuti in alta definizione. Il tablet ha una scocca in metallo dallo spessore di 8,4 millimetri e un design elegante e minimalista. Il cuore del Doogee T10S è un chipset octa-core, affiancato da 6 GB di RAM espandibili virtualmente fino a 11GB (6 GB reali + 5 GB virtuali) e da 128GB di memoria interna, ampliabile fino a 1TB tramite microSD.

Queste caratteristiche garantiscono una fluidità e una velocità elevate in ogni situazione, sia che si tratti di navigare sul web, guardare video o giocare. Il tablet è dotato anche di una fotocamera posteriore Samsung da 8MP e di una frontale da 5MP, ideali per scattare foto, registrare video o fare videochiamate. La batteria ha una capacità di 6.600mAh e assicura un’autonomia di lunga durata. Il tablet supporta inoltre la connettività 4G LTE e WiFi dual band, per restare sempre connessi ovunque.

Il Doogee T10S è compatibile con una tastiera esterna collegabile via Bluetooth e con un pennino con 1024 livelli di pressione, che permettono di trasformare il tablet in un vero e proprio computer portatile o in un dispositivo per disegnare o prendere appunti. Il tablet ha anche una funzione kid digital playground, che offre ai bambini uno spazio sicuro e divertente per imparare e giocare.

Il Doogee T20S è il modello più avanzato della serie, con uno schermo da 10,4 pollici 2K (2000×1200), anch’esso certificato TÜV Rheinland e con supporto Widevine L1. Il tablet ha una scocca unibody in metallo dallo spessore di 7,9 millimetri e un aspetto raffinato e moderno. Il processore del Doogee T20S è sempre un octa-core, ma questa volta accompagnato da ben 15GB di RAM (8GB reali + 7GB virtuali) e da 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB. Queste specifiche tecniche rendono il tablet perfetto per le attività più impegnative, come il multitasking, l’editing o il gaming. Il tablet ha anche due speaker stereo Hi-Res, che offrono un’esperienza audio di alta qualità, una fotocamera posteriore Sony da 13MP e una frontale da 5MP, una batteria da 7.500mAh e Android 13 come sistema operativo.

Il tablet supporta la connettività 4G LTE e WiFi dual band e la modalità split-screen, che consente di usare due applicazioni contemporaneamente sullo stesso schermo. Come il T10S, anche il T20S è compatibile con una tastiera magnetica e con un pennino con 1024 livelli di pressione, che ampliano le possibilità di utilizzo del tablet.

Anche in questo caso è presente la funzione kid digital playground, che protegge i più piccoli dai contenuti inappropriati. Doogee T10S e T20S: due tablet per tutte le esigenze. I nuovi tablet Doogee T10S e T20S sono due dispositivi versatili e potenti, adatti sia all’intrattenimento che allo studio. Entrambi i tablet offrono uno schermo di qualità, una buona autonomia, una fotocamera decente e una connettività completa. La differenza principale sta nella dimensione e nella risoluzione dello schermo, nella quantità di RAM e nella qualità degli speaker. Il T10S è un tablet più economico e compatto, mentre il T20S è un tablet più premium e ampio. A seconda delle proprie preferenze e del proprio budget, si può scegliere il tablet più adatto alle proprie esigenze.