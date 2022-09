Doogee: svelati il rugged phone Doogee S51 e gli occhiali smart AJ01

Ascolta questo articolo

A poco più di un mese di distanza dallo smartphone V11, è di nuovo tempo di presentazioni per il brand cinese Doogee che, nella fattispecie, ha annunciato lo smartphone Doogee e gli occhiali smart AJ01.

Partendo dal telefono, il Doogee S51 è un rugged phone la cui scocca (167,4 x 81,4 x 14,6 mm, nei colori nero, nero con finiture arancio, nero con finiture verdi) ha una forma leggermente esagonale data dal taglio degli angoli, per altro spiccatamente rinforzati, in modo da smaltire al meglio l’impatto durante le cadute: anche grazie al vetro Gorilla Glass anteriore, ciò porta al superamento dei test di resistenza militare, MIL-STD-810H. Il device vanta comunque anche le principali certificazioni di impermeabilità IP68 / IP69K.

Nel Doogee S51, il display è un pannello LCD IPS da 6 pollici risoluto in HD+, a 1440 x 720 pixel, con 470 nits quale luminosità: la selfiecamera, contenute nella spessa cornice superiore alta arriva a 8 megapixel mentre, dietro, sono collocati i due grandi anelli necessari alla dual camera, formati da un sensore principale da 12 megapixel (Sony IMX486) e da uno per la profondità, da 2 megapixel, circondato da un anello luminoso di LED.

Provvisto di GPS, Dual SIM, 4G, Bluetooth 5,1, mini-jack da 3.5 mm, NFC per i pagamenti, e porticina microUSB Type-C, il Doogee S51 adopera quale processore l’octacore MediaTek Helio G25 con GPU PowerVR GE8320: l’allestimento previsto per le memorie, RAM e storage, è unico, e si sostanzia in 4 + 64 GB, con espandibilità via microSD di ulteriori 512 GB al massimo. Animato da Android 12, il Doogee S51 integra una batteria da 5.180 mAh, caricabile a 10W, bastevole per un’intera giornata, notte compresa.

Passando agli smartglasses AJ01 (44,8 grammi), questi ultimi (73.18 euro su Aliexpress), impermeabili secondo lo standard IPX4, annoverano un microfono per gestire le chiamate e gli assistenti vocali (tra cui Xiao AI e Siri), oltre a due speaker, posti nelle asticelle, che lasciano le orecchie libere di restare consapevoli sull’ambiente. Provvisti di lenti sostituibili che proteggono dai raggi UV, i Doogee AJ01 tramite un pulsante (numero e intensità delle pressioni) gestiscono sia le telefonate che la musica e l’accoppiamento, via Bluetooth 5.0, alla sorgente audio. La ricarica delle due mini-batterie da 90 mAh, da 0 a 100% in 1.5 ore via contatto magnetico, assicura 8 ore di funzionamento (tenendo il volume al 50%, mentre al 100% l’autonomia cala a 5 ore).