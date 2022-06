Doogee S98 Pro: ufficiale il rugged phone con design "alieno"

Ascolta questo articolo

Se con il modello base il brand cinese Doogee aveva stupito, mettendo in campo uno smartphone con un display secondario, con la versione Pro del Doogee S98 appena ufficializzata, arriva un rugged phone con un design non meno originale, provvisto di una termocamera professionale.

Il nuovo Doogee S98 Pro gode di tutte le certificazioni di impermeabilità (IP68 e IP68K) e resistenza (MIL-STD-810H) possibili: il design è meno tozzo del solito, ma sempre con gli angoli mozzi per attutire gli urti. Di lato si trovano da una parte lo scanner per le impronte digitali (sblocco in 0.19 secondi) e dall’altro il pulsante personalizzabile (magari per richiamare un’app del virtual tooklit, come compasso, goniometro, lente d’ingrandimento, torcia, chiamata d’emergenza, radio FM, etc). Sul retro, teatro d’azione del modulo NFC per i pagamenti contactless (Google Pay), con un design che, a detta dell’azienda è ispirato a un disco volante, opera la complessa multicamera.

Davanti, ove spicca un notch waterdrop per la selfiecamera (Samsung S5K3P9SP) da 16 megapixel, protetto da un vetro Gorilla Glass, offre i suoi servigi di visualizzazione, secondo un aspect ratio a 19:9, il display, un pannello LCD IPS da 6.3 pollici, risoluto in FullHD+, con 500 nits di picco come luminosità e un valore di contrasto pari a 15.000:1.

Il posteriore del Doogee S98 è alquanto suggestivo, grazie all’assetto fotografico: quest’ultimo prevede un sensore per la visione notturna, utile a vedere quel che si cela nell’oscurità, rappresentato dal Sony IMX350 da 20 megapixel (video in 2K a 30fps), affiancato da una termocamera, in veste di sensore InfiRay risoluto a 256X192 e con 25 Hz di frame rate, usabile per rilevare, tra -15° a +550°, con una precisione di + o – 2°, congestioni, perdite di calore, accumuli di umidità, etc. Grazie all’algoritmo Dual Spectrum Fusion, che combina le immagini a bassa risoluzione della termocamera a infrarossi con quelle ricavate dal sensore principale (Sony IMX582) da 48 megapixel, il device può essere usato per “tracciare accuratamente i punti problematici (caldi o freddi)“.

Come nel modello base, anche nel Doogee S98 Pro opera il processore octacore (2.05 GHz) MediaTek Helio G96, qui sostenuto, lato software dall’iper engine 2.0 lite per il gaming e, quanto ad hardware, dalla GPU Mali G57 MC2, da 8 GB di RAM (LPDDR4x), e da 256 GB di storage (UFS 2.2), espandibile di altri 512 GB via microSD. Sul piano energetico, risulta innestata una batteria da 6.000 mAh, caricabile rapidamente, sia in forma cablata, a 33W via microUSB Type-C (OTG), che in wireless Qi, a 15W, in modo da fornire 432 ore di autonomia in standby, 28 ore in chiamata, e 10 ore in riproduzione video o gaming.

Le connettività previste nel Doogee S98 Pro si riassumono, oltre a quelle già accennate, nel GPS (BeiDou, Glonass, Galileo), nel Bluetooth 5.1, nel 4G, nel Wi-Fi ac: con a bordo Android 12 e la promessa di 3 anni di aggiornamenti di sicurezza, il device è in vendita ufficialmente da oggi su Aliexpress, col prezzo promozionato (- 46%) di 382 euro circa, vs i circa 708 euro del prezzo pieno.