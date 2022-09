Doogee S96 GT: ufficiale il rugged phone migliorato con visione notturna

Ascolta questo articolo

Uno dei brand più innovativi nel settore degli smartphone corazzati è senza dubbio Doogee che, due anni, in occasione del varo del telefono corazzato S96 Pro, inaugurò la moda dei telefoni con visione notturna, adatti sia ai professionisti della manutenzione che agli amanti delle avventure in outdoor impegnati nella caccia fotografica. Celebrando il successo di vendite (1 milione di unità) di quel modello, il marchio cinese ne ha svelato l’immediato successore, in veste di Doogee S96 GT, previsto in vendita a metà Ottobre presso AliExpress e DoogeeMall.

Il nuovo rugged phone (167 x 81,4 x 15,5 mm) deve parte del suo peso, 310 grammi, alle varie corazzature, che gli consentono di ottenere le certificazioni di impermeabilità IP68 e IP69K (può scattare foto anche in immersione) e il superamento dei test MIL-STD-810 (funzionamento da -55 a +70 gradi, resistenza a cadute da 1.8 metri, etc). Ciò, però, non va a detrimento del look, reso piacevole dalla colorazione Yellow Gold.

Quest’ultima è solo una delle novità del nuovo modello che, in tema di display, dietro un vetro Gorilla Glass cela un pannello LCD IPS da 6.22 pollici risoluto in HD+ (cioè a 720×1520 pixel), con 60 Hz di refresh rate, 270 PPI come densità di pixel per pollice, capace di restituire 16 milioni di colori. Nel notch a goccia, senza Flash o autofocus, si trova ora, al posto della precedente da 16 mpx, una selfiecamera da 32 megapixel via sensore grandangolare (90°) Sony IMX616 (f/2.0).

Il retro presenta una quadrupla fotocamera in un suggestivo scudo dorato circolare: al suo interno, oltre al sensore accessorio da 2 megapixel, vi è un ultragrandangolo (130°) da 8 megapixel (f/2.2, Samsung ISOCELL 4H7), un sensore principale grandangolare (90°) da 48 megapixel (f/1.8, Samsung ISOCELL GM1ST) ma, soprattutto, il sensore Sony IMX350 da 20 megapixel per la visione notturna, con apertura a f/1.8, 80° di angolo visuale, ora capace di cogliere qualsiasi soggetto entro i 15 metri di distanza. Di lato, si trova lo scanner per le impronte digitali

La RAM del Doogee S96 GT resta da 8 GB, sufficiente per un buon multi-tasking, ma lo storage, espandibile via microSD di max 1 GB, passa dai 128 ai 256 GB integrati: un altro cambio, il più importante nel segmento elaborativo, è però quello che coinvolge il processore, col vecchio MediaTek Helio G90 che cede il posto al MediaTek Helio G952, un octacore (2,1 GHz grazie ai due core performanti A76) con GPU Mali-G76 MC4.

Provvisto di Dual SIM 4G, GPS (BeiDou, Glonass, Galileo), Wi-Fi, Bluetooth, NFC per i pagamenti, il Doogee S96 GT monta una batteria da 6.350 mAh, caricabile velocemente a 24W via cavo e, ora, ancor più velocemente in wireless, a 15W (vs precedenti 10). Il sistema operativo, sempre scevro da bloatware, è Android 12, con un bel passo avanti sul modello originario, che invece prevedeva Android 10.