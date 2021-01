Doogee S88 Plus: rugged phone con 10.000 mAh e tripla fotocamera

A poco meno di un anno di distanza dal precedente modello, il brand cinese Doogee ha annunciato il nuovo esemplare della serie di rugged phone S88 che, ora, trova la sua nuova iterazione del Doogee S88 Plus, soggetto a diversi miglioramenti, anche se sotto la direzione software dell’ormai datato Android 10.

Doogee S88 Plus (171.6 x 85.5 x 18.7 mm, per 372 grammi, nelle nuance fire orange, mineral black, army green) si conferma resistente, come testimoniato dalle certificazioni IP68/IP69 e MIL-STD-810G, in modo da resistere a cadute in acqua, a forti sbalzi termici (da – 55 a + 70%), a spruzzi ad alta temperatura o pressione, a urti, polvere, ambienti umidi o acidi, alle radiazioni solari, etc, grazie all’impiego di uno chassis composito, con poliuretano ad alta densità, angoli rinforzati, guarnizioni sulla porta microUSB Type-C, e frame laterale in metallo. A confermarne la natura di device votato ai contesti difficili, a sinistra si trovano due pulsanti (di cui uno anche per l’SOS) laterali programmabili, per aprire il fonometro, il filo a piombo, il compasso, la bussola, l’altimetro, la sirena.

Attento anche alla sicurezza, in ragione dello scanner per le impronte digitali posto a destra, il Doogee S88 Plus monta un display LCD IPS, protetto da un vetro Gorilla Glass, da 6.3 pollici, risoluto in FulHD+ (410 PPI), e ben contrasto (1500: 1), con navigazione nell’interfaccia possibile anche via gesture. Il frontale, in un notch a goccia, colloca una selfiecamera da 16 megapixel (Samsung, con grandangolo a 80° per selfie di gruppo).

Più originale appare essere il retro, che riproduce il casco di Iron Man, con due LED colorati, in grado di lampeggiare a suon di musica, o per notificare lo stato di carica in corso (rosso) o di messaggi/chiamate in arrivo (blu). Poco sopra, al centro, assieme al Flash LED, un modulo quadrato include a tripla postcamera, da 48 (principale, messa a fuoco fasica, video 4K), 8 (ultragrandangolo a 130°), e 8 (ritratto) megapixel. Manca il jack da 3.5 mm, ma è comunque presente la Radio FM, attivabile mediante l’adattatore da Type-C.

Assieme a un migliorato giroscopio, l’interno ospita il processore octacore (2.1 GHz) Helio P70 di MediaTek, posto in coppia con la scheda grafica Mali-G72 MP3: la RAM cresce sino a 8 GB, mentre lo storage, da 128 GB, può essere espanso via microSD di altri 256 GB. Altro elemento clou della configurazione con cui sarà venduto (dal 25 Gennaio, su Aliexpress, a 299,98 dollari) il Doogee S88 Plus è la batteria: quest’ultima, da 10.000 mAh (47 ore di chiamate, 18 di video o 27 di music playing, 19-21 ore di gaming), può caricarsi a 10W tramite wireless Qi, ed offre la ricarica inversa senza fili, a 5W.

Tra le connettività con sui si presenta il Doogee S88 Plus, vi è il Dual SIM con le frequenze globali del 4G/LTE, il GPS (A-GPS, Glonass), il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0 (A2DP), e il modulo NFC per i pagamenti contactless (es. con Google Pay).