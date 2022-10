Da Xiaomi arriva il tablet Redmi Pad con maxi batteria e quad speaker Dolby

Ascolta questo articolo

All’evento Make Moments Mega, Xiaomi ha presentato, oltre ai cameraphone Mi 12T e Mi 12T Pro (quest’ultimo con camera principale da 200 megapixel), anche un nuovo tablet, il Redmi Pad, che va a collocarsi un gradino sotto lo Xiaomi Pad 5.

In termini di design, il Redmi Pad, pur di fascia bassa, richiama, col suo corpo (250,4 x 158 x 7,05 mm, per 445 grammi) totalmente in metallo (nei colori Mint Green, Moonlight Silver e Graphite Gray) e i bordi piatti, la serie telefonica Mi 12T. Passando alle specifiche tecniche, viene adottato un display LCD IPS risoluto in 2K (2.000 x 1.200 pixel) da 10.61 pollici di diagonale, adatto anche per il gaming a fronte del suo refresh rate a 90 Hz, ma anche a godere dei contenuti in streaming a fronte della capacità di rappresentare oltre 1 miliardo di colori e della certificazione SGS per la bassa emissione di luce blu, con la lettura agevolata dalla luminosità tipica a 400 nits e dal contrasto con rapporto a 1500:1.

Lungo i lati corti, divisi in due per parte, vi sono un totale di 4 speaker ottimizzati col Dolby Atmos per una grande immersività sonora atta ad accompagnare le immagini che scorrono (ma anche, ovviamente, per ascoltare meramente della musica). Passando alle fotocamere, quella anteriore è centrata sul lato lungo di destra, ed arriva a 8 megapixel, con un angolo visuale di 105° e la funzione, per tenere il soggetto la centro dell’inquadratura, Focus Frame. Sul retro, la fotocamera, nell’elegante bumper, propone però privo di Flash LED, un sensore mono, da 8 megapixel.

Sotto il “cofano”, il Redmi Pad schiera un recente processore octacore (2.2 GHz) di Mediatek, l’Helio G99, prodotto da TSMC a 6 nanometri con GPU Arm Mali-G57 MC2: a fornire l’energia è una batteria, con carica rapida a 18W, da ben 8.000 mAh di capienza, bastevole per 12 ore ininterrotte di gaming, 21 ore senza tregua di video playing, e 26 ore di lettura. Provvisto delle connettività microUSB Type-C, Wi-Fi 5, e Bluetooth 5.3, il Redmi Pad sarà ouf-of-the-box con Android 12 sotto l’interfaccia adattata MIUI for Pad.

In termini di prezzi, la versione con 3 GB di RAM (LPDDR4X) e 64 GB di storage (UFS 2.2, espandibile di 1 TB) in vendita off-line presso gli Xiaomi Store e online su Amazon e mi.com costerà, dal 5 Ottobre, 299.90 euro scontati a 279.90 euro per le prime 48 ore. La versione da 4+128 GB, sempre con storage espandibile, potrà essere acquistate anche nei grossi retail di Mediaworld, Unieuro ed Euronics, al prezzo di 329.90 euro, sempre da 5 Ottobre.