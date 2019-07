Da Iliad arrivano le Summer SimBox. Ecco un totale di 40 postazioni "extra" dove poter acquistare le offerte

Fin dall’arrivo di Iliad in Italia, un grande particolarità è stata rappresentata dalle SimBox. Per i pochi che non ne fossero a conoscenza, si tratta di particolari “totem” automatizzati che consentono, in modo pratico e veloce, di acquistare le Sim di Iliad e di abbinarvi una tra le promozioni disponibili. In concomitanza con l’arrivo dell’estate, parallelamente ad altre iniziative mosse dagli operatori telefonici, l’operatore francese ha pensato ad una strategia di marketing alquanto interessante (e, per molti versi, unica nel suo genere).

Le offerte di Iliad saranno acquistabili in ben 40 spiagge italiane.

A partire da inizio Luglio, Iliad ha reso disponibili 10 SimBox presso le principali spiagge italiane. Analogamente a quelle che si possono trovare nei grandi supermercati, anche i bagnanti potranno facilmente attivare una SIM dell’operatore telefonico seguendo, ovviamente, la stessa identica procedura. In questi ultimi giorni, però, l’operatore telefonico avrebbe deciso di aumentare la portata dell’evento aumentando a 40 il numero di postazioni disponibili.

Gli stabilimenti balneari coinvolti sono sparsi in tutto lo stivale: si parte dal Lido Matuzia a Sanremo fino al Lido La Capannina ad Ostia. In ogni caso, potrete facilmente trovare una mappa direttamente sul sito dell’operatore telefonico. Tale iniziativa di Iliad proseguirà per tutta l’estate, fino alla metà di Settembre. Inoltre, se decideste di attivare una promozione nel corso del weekend, riceverete una “Truth-Shirt Iliad” in omaggio.

Iliad, nel frattempo, continua a proporre le sue tre classiche offerte.

Il portafoglio di offerte di Iliad, nel frattempo, non è variato nel corso degli ultimi mesi. Le tre offerte disponibili, infatti, sono le seguenti:

Giga 50: Minuti ed SMS illimitati, 50 GB di traffico dati a 7,99 euro al mese.

Minuti ed SMS illimitati, 50 GB di traffico dati a 7,99 euro al mese. Giga 40: Minuti ed SMS illimitati, 40 GB di traffico dati a 6,99 euro al mese.

Minuti ed SMS illimitati, 40 GB di traffico dati a 6,99 euro al mese. Voce: Minuti ed SMS illimitati, 40 MB di traffico dati a 4,99 euro al mese.

Tutte le offerte includono tutti i servizi che, normalmente, comporterebbero un sovrapprezzo (come il trasferimento di chiamata, la segreteria telefonica, ecc…). È previsto un ulteriore contributo una-tantum pari a 9,99 euro per l’acquisto della SIM, senza ulteriori costi aggiuntivi da sostenere.