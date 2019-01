Iliad ‘invade’ gli ipermercati! Dopo Unieuro, firmata la collaborazione con Carrefour

Cosa ne pensa l’autore

Fabio Attardo - L'espansione di Iliad sul suolo italiano è ben evidente. In tanti ipermercati di Italia erano già presenti le apparecchiature del quarto operatore telefonico italiano e questo nuovo accordo con Carrefour non fa altro che potenziare questa diffusione. Almeno per quanto mi riguarda, oltre ad aprire nuove postazioni per attivare le SIM, Iliad farebbe bene a potenziare in fretta la sua rete in quanto, secondo i dati AGCOM, è tra le peggiori per prestazioni offerte al cliente.