Cubot P60: ufficiale lo smartphone low cost 4G con Android 12

Ascolta questo articolo

Dopo i modelli Note 30 e Pocket 3, il brand cinese Cubot ha annunciato un nuovo smartphone iper economico, il Cubot P60 (130.69 euro su Aliexpress), concepito quale erede del modello Cubot P50 lanciato nel Marzo 2022 (con alcune specifiche e un design migliori).

Il Cubot P60 è concepito con trama geometrica, con una variante caratterizzata da colori più chiari e una da colori più scuri: lo scanner per le impronte digitali è posto nel tasto di accensione a destra, rivelandosi preciso ma non troppo veloce, mentre in basso vi è la microUSB Type-C, per la ricarica a 10W della batteria, da 5.000 mAh. Stilisticamente, il davanti mostra un notch a goccia d’acqua per la selfiecamera, anche se di dimensioni piuttosto contenute (più che in passato).

Il display del Cubot P60 è un LCD IPS da 6.5 pollici, risoluto in HD+ (720 x 1600 pixel), secondo un aspect ratio a 20:9: nonostante la bassa risoluzione, anche sulle immagini ingrandite non si distinguono i pixel. La selfiecamera arriva a 8 megapixel e beneficia delle ottimizzazioni Beauty AI. Dietro, un sistema a doppio anello ospita, assieme al Flash LED ed a quello che sembra un sensore accessorio, un sensore primario da 20 megapixel (nella fattispecie, un Samsung S5K2T7SX).

Quest’ultimo non ha ottimizzazioni per le foto notturne, ma si comporta bene di giorno, anche senza brillare per dettagli e nei forti contrasti di luce. Mancante della porta mini-jack da 3.5 mm, il Cubot P60 monta un processore octacore (2.3 GHz) MT6765 Helio P35 con GPU IMG PowerVR GE8320: la RAM, da 6 GB, fa coppia con lo storage, da 128 GB, espandibile via microSD, anche se ciò porta a rinunciare a una delle due SIM.

Dotato di Dual SIM ibrido, di 4G, di GPS (Beidou, Glonass, Galileo), Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual band, il Cubot P60 non supporta i pagamenti contactless, essendo privo del modulo NFC, presente nel predecessore: ad animarlo è Android 12, senza bloatware e con poche personalizzazioni.