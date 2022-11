Cubot Note 30 e Cubot Pocket 3: economici ma anche eleganti, ora ufficiali e in promo

Ascolta questo articolo

L’eclettismo del marchio cinese Cubot è noto, tanto che nel suo repertorio si trovano battery phone, smartphone normale, e telefoni intelligenti corazzati. Con lo scopo di ampliare la propria base di clienti, ora sono arrivati, direttamente in promo nello store ufficiale di Aliexpress, due nuovi smartphone economici, con i nomi di Cubot Note 30 e Pocket 3.

Il Cubot Note 30 (in nero e verde chiaro, a partire – secondo il kit – da 111,28 euro) si presenta con un look elegante confermato dai frame laterali piatti anche se, frontalmente, si notano un notch a goccia in alto e, in basso, un evidente mento: nel mezzo è posto, piatto, uno scherno LCD da 6.517 pollici, con una risoluzione HD+ di 1600 per 720p secondo un aspect ratio di 20:9. La selfiecamera, con abbellimenti AI, supporta il riconoscimento del viso ed arriva a 8 megapixel. La coverback presenta un elegante lingottino un po’ in rilievo, col Flash LED e una tripla fotocamera dove, assieme ai sensori da 2 megapixel per macro e profondità, ne opera uno, Samsung S5K2T7SX, da 20 megapixel, con messa a fuoco fasica che assicura soggetti nitidi anche se in movimento.

Per il processore, il Cubot Note 30, animato da Android 12, propone il processore octacore (2.3 GHz) a 16 nanometri MediaTek Helio P35 MT67651 con la GPU PowerVR GE8320: la RAM, ora DDR4, è da 4 GB e fa coppia con lo storage da 64 GB, espandibile di 256 GB via microSD. La batteria, da 4.000 mAh, è accreditata di una giornata di autonomia, risultando bastevole per un sistema connettivo comprensivo di 4G, Dual SIM ibrido, Wi-Fi, GPS (Beidou, Glonass, Galileo), e Bluetooth.

Così piccolo (anche nel peso, 135 grammi) da poter stare in una pochette, il Cubot Pocket 3 (nero, verde, blu) visualizza i contenuti su un display da 4.5 pollici risoluto in qHD (cioè a 1170×480 pixel): la selfiecamera si ferma a 5 megapixel (AI Beauty e Face ID) mentre, sull’elegante retro in finta pelle, la monocamera è da ben 20 megapixel. Provvisto di una batteria da 3.000 mAh nonostante il poco spazio a disposizione, il dispositivo in questione è mosso dal processore a 8 core (2 GHz) e 12 nanometri Helio G85 di MediaTek, con GPU Mali-G52 MC2 da 1000 MHz e HyperEngine: la combo di memoria prevede 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Le connessioni sono sempre 4G, Dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, e GPS (Galileo, Beidou, Glonass) e il sistema operativo si conferma in Android 12, ma è presente anche l’NFC che permette di fare a meno del portafoglio, disponendo dei pagamenti contactless.