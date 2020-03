Cubot King Kong CS: rugged phone iper economico con Android 10

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Il nuovo Cubot King Kong CS è uno smartphone intrigante sotto vari punti di vista, ottimo per il ruolo di "muletto" quando magari si va in gita, o si è al lavoro in un cantiere: è decisamente muscoloso nel design, protetto oltremisura, e con buona autonomia. La scorrevolezza funzionale è assicurata dalla GO Edition di Android 10: tuttavia, è impossibile non sottolineare i compromessi cui il device costringe per fermare l'asticella del prezzo sotto i 65 euro. Manca il 4G, lo scanner per le impronte digitali, ed una Type-C: le fotocamere, poi, sono sufficienti solo in condizioni di piena luce.