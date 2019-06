Coop Alleanza 3.0 ripropone ChiamaTutti Easy gratis per 3 mesi, ma solo per chi prenota i libri di testo scolastici

È ben noto che scegliere la giusta offerta telefonica non è mai un’operazione facile da portare a termine. Più volte, specie nel corso di questi ultimi mesi, abbiamo parlato della vastità del mercato mobile in grado di proporre diverse promozioni adatte a diversi tipi di clienti. Con l’arrivo di Iliad in Italia, inoltre, le offerte telefoniche sono diventate decisamente più accessibili e ad oggi, spendendo una cifra più che sostenuta, è possibile avere pacchetti particolarmente ricchi.

Esistono specifiche fasce d’utenza che, contrariamente a quanto avviene per la maggior parte dei clienti, non hanno bisogno di alte soglie di traffico. Per questi clienti, Coop Alleanza 3.0 propone una nuova offerta che, specie in questo periodo dell’anno, potrebbe essere alquanto interessante.

Chiamatutti Easy chiede soli 4,50 euro al mese, con i primi 3 mesi inclusi nel prezzo

L’offerta che proponiamo oggi prende il nome di ChiamaTutti Easy ed è stata già proposta in passato da Coop. La promozione prevede le seguenti soglie di traffico mensili:

300 minuti verso tutti i numeri nazionali, ad eccezione di quelli per cui è previsto un esborso economico specifico

verso tutti i numeri nazionali, ad eccezione di quelli per cui è previsto un esborso economico specifico 300 SMS verso tutti i numeri mobili nazionali

verso tutti i numeri mobili nazionali 3 Giga di traffico dati sul territorio nazionale (ed europeo, seguendo le relative condizioni di utilizzo).

Tale pacchetto è offerto da CoopVoce al prezzo di 4,50 euro al mese. L’appetibilità di questa offerta è data da una particolare promozione in abbinata con l’acquisto dei libri di testo scolastici. Tutti i clienti di Coop Alleanza 3.0 (non è necessario essere soci) che decideranno di sfruttare il servizio di prenotazione dei libri di scuola potranno, contestualmente alla prenotazione o successivamente ad essa, attivare tale promozione con i primi 3 mesi inclusi senza dover pagare alcuna somma aggiuntiva.

Chiamatutti Easy: ecco tutte le condizioni da tenere in mente

L’offerta proposta da Coop è attivabile da tutti i clienti, sia per quelli che attivano un nuovo numero che per coloro che decidono di procedere con una richiesta di portabilità. Non dovrebbe essere richiesto alcun contributo per l’attivazione dell’offerta (ma è sempre consigliato chiedere direttamente al consulente per esserne certi) ed è previsto, invece, un contributo per l’acquisto della SIM pari a 10 euro (con 5 euro di traffico telefonico incluso).

Nel momento in cui il cliente termina i minuti e gli SMS a propria disposizione, potrà continuare ad usufruire dei servizi di CoopVoce secondo la tariffazione standard. Per quanto riguarda il traffico dati, questo verrà bloccato una volta terminata la soglia a disposizione del cliente per poi tornare disponibile al momento del rinnovo della promozione. L’offerta è attivabile secondo queste condizioni a partire da oggi, 10 Giugno, fino al prossimo 9 novembre (salvo ulteriori proroghe).