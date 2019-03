‘ChiamaTutti Easy’ è la nuova promozione di CoopVoce indirizzata a chi non usa troppo lo smartphone

Cosa ne pensa l’autore

Fabio Attardo - La nuova promozione di CoopVoce è chiaramente indirizzata ad un pubblico ben specifico che non fa troppo uso dello smartphone (e che non vuole spendere troppo). A quanto mi ricordi, CoopVoce è un operatore che ricorre raramente alle rimodulazioni unilaterali del contratto e, quindi, il canone proposto dovrebbe rimanere stabilmente sulla cifra proposta per un bel po' di tempo. Insomma, personalmente consiglio l'attivazione di questa promozione ma solo se, per l'appunto, rientrate nella categoria di utenti che ho messo in luce.