Carbon 1 MK II: ufficiale il primo smartphone unibody in fibra di carbonio

Atteso nel Maggio scorso, ma rimandato a causa del coronavirus, è stato annunciato dalla tedesca Carbon Mobile l’innovativo smartphone medio-gamma Carbon 1 MK II, realizzato (quasi) interamente in fibra di carbonio, in modo da risultare sia leggero (125 grammi), che sottile (153,5 x 74 x 6,3 mm).

Carbon 1 MK II si avvale di uno chassis in fibra di carbonio, per ora in nero, che risolve i problemi di ostacolo alla connettività integrando alcuni materiali radio friendly: il risultato si sostanzia in un Hybrid Radio Enable Composite Material (HyRECM) che rende comunque possibile, a fine ciclo vita del prodotto, disassemblarlo per recuperare i materiali di produzione, mettendo da parte solo il 5% di materiali plastici.

La parte frontale della scocca, impermeabile IP65, propone, sotto un sottile (0.4 mm) vetro protettivo Gorilla Glass 7 Victus, un display AMOLED da 6.01 pollici, risoluto in FullHD+ secondo un aspect ratio a 18:9: la cornice alta, evidente come il mento, presenta una selfiecamera da 16 (SK5K3P9, f/2.01, 1 / 3,1”, stabilizzazione elettronica). Sul retro, popolato da una piacevole texture diagonalizzata, è presente una doppia fotocamera posteriore, da 20 megapixel (S5K3T2, 0.8 micron per i pixel, 1 / 3,4”). L’audio è, invece, affidato a uno speaker mono.

Di lato è presente, a destra, il pulsante del volume, quello d’accensione, e uno scanner per le impronte digitali, non facile da premersi vista la sottigliezza del device: l’assetto interno, a livello elaborativo, è da device di fascia media. Nello specifico, il Carbon 1 MKII prevede il processore octacore (2.05 GHz) MediaTek P90, affiancato dalla GPU IMG PowerVR GM 9446, mentre – quanto a memorie – risultano innestati 8 GB di RAM (LPDDR4) e 256 GB di storage (UFS 2.1), espandibile via microSD (rinunciando alla seconda SIM).

L’array delle connettività prevede il Wi-Fi ac (dual band, VoWi-fi, antenne 2×2 MIMO), il 4G LTE (cat.12, banda 20, VoLTE), il GPS (Glonass, Galileo), il Bluetooth 5.0 LE (con codec aptX e aptX HD), il modulo NFC per i pagamenti, ma non il jack da 3.5 mm: la porta microUSB Type-C aiuta a caricare rapidamente (50% in mezzora) la batteria, da 3.000 mAh, sufficiente per una giornata d’autonomia. Animato da Android 10 quasi stock, con Android 11 in arrivo verso Maggio, e una versione 5G (MK III) schedulata in seguito, il Carbon 1 MK II è in vendita online, e presto nei negozi fisici di alcuni paesi, al prezzo (ivato) di 799 euro.