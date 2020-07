Brutta sorpresa: gli Oppo Reno 4 e 4 Pro Global perdono il 5G

Non solo auricolari e wearable in versione global. La giornata di annunci targata Oppo si è rivelata più ricca di quanto ci si potesse aspettare, con la messa in campo anche delle versioni internazionali dei cameraphone medio-gamma Oppo Reno 4 e Reno 4 Pro, differenziati un bel po’ dagli omologhi disponibili in Cina.

Sotto un vetro Gorilla Glass 5, l’Oppo Reno 4 Global (160.3 x 73.9 x 7.7 mm, per 165 grammi, nuance Space Black o Blue, prezzato a 11.990 bhat thailandesi o circa 324 euro) propone un foro oblungo in alto a sinistra, per la dual selfiecamera, da 32+8 megapixel, col resto della superficie popolata da un luminoso (430 nits) display piatto, AMOLED (quindi con scanner biometrico sottostante), da 6.4 pollici, risoluto in FullHD+ (2.400 x 1.080 pixel). La back cover presenta il primo cambiamento della Reno 4 Series internazionale, con un posteriore in plastica, (in luogo del vetro) sul quale è possibile notare un più oblungo semaforo verticale.

Quest’ultimo, infatti, ingloba 4 sensori fotografici, rispettivamente da 48 (Sony IMX586, sensore da 1/2,0″, apertura focale f/1.7, autofocus, pixel binning 4-in-1 per pixel da 1.6 micron), 8 (Hynix Hi846, ultragrandangolo, f/2.2), 2 (macro, sensore da 1/5″, apertura da f/2.4, pixel da 1.75 micron), 2 (monocromatica, f/2.4, pixel grandi 1.75 micron).

L’octacore messo a comando del device non è il 765G con 5G, ma lo Snapdragon 720G (2.3 GHz) con 4G, supportato da 8 GB di RAM (LPDDR4x) e da 128 GB di storage (UFS 2.1), mentre l’energia viene attinta dalla batteria, dimensionata a 4.015 mAh e caricabile rapidamente, a 30W (via VOOC, da microUSB Type-C). Completo di connettività quali Dual SIM, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass), NFC, l’Oppo Reno 4 Global è gestito dalla personalizzazione ColorOS 7.2 a base Android 10.

Simile nel tono dei cambiamenti al Reno 4 Global, l’internazionale Reno 4 Pro Global cambia le colorazioni (Starry Night, Silky White), le dimensioni (160.2 x 73.2 x 7.7 mm, per 161 grammi) e molto altro.

Il display, sempre un AMOLED con scanner biometrico sottostante e protezione Gorilla Glass 5, è da 6.5 pollici FullHD+ (402 PPI) con un refresh rate da 90 Hz e luminosità di picco a 500 nits. Il foro, in alto a sinistra, è singolo, ed ospita una selfiecamera mono da 32 megapixel (Sony IMX 616. f/2.4, filtri per gli abbellimenti e night mode): perso il grandangolo davanti, in compenso, sul retro non vi sono novità, vista la conferma della quadcamera del “gemello diverso” Reno 4 Global.

Stesso discorso per il segmento elaborativo dell’Oppo Reno 4 Pro Global (34.990 rupie, pressappoco 399 euro), ancora con lo Snap 720G e 8+128 GB, per il software (Android 10 sotto ColorOS 7.2), e per la sequenza delle connettività: la microUSB Type-C, però, qui carica, ancora più rapidamente, a 65W (Super VOOC 2.0), una batteria marginalmente più piccola, da 4.000 mAh.