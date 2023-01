Blu G52L: ufficiale lo smartphone super economico con tripla fotocamera posteriore

Ascolta questo articolo

Dopo il modello Studio X5 varato nel 2022, il brand americano BLU è tornato a occuparsi di smartphone economici, annunciando il suo primo device mobile del 2023, col nome di BLU G52L.

Personalizzato nelle colorazioni blu menta, bordeaux, grigio, o blu, il nuovo arrivato (164.4 x 75.8 x 9.3 mm per 195 grammi) ha cornici ben ottimizzate ai lati, un mento visibile ma non troppo in basso e un notch a goccia d’acqua (a V) nel frontale. Di lato è presente, assieme al bilanciere per il volume, il pulsante per l’accensione – spegnimento che fa anche da scanner fisico per l’acquisizione delle impronte digitali in ottica di sicurezza biometrica.

Il display del Blu G52L è un pannello LCD da 6,5 pollici, risoluto in HD+ a 1600×720 pixel, secondo un rapporto d’aspetto a 20:9, con l’81,6% di screen-to-body, e una densità di pixel per pollice pari a 270 PPI. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel e gira video a 1080p@30fps come l’assetto fotografico posteriore.

Quest’ultimo ha un sensore principale da 13 megapixel, accompagnato da due sensori VGA da 0,3 megapixel, di cui uno per le macro e uno per la profondità. Completando la sezione multimediale, è d’uopo menzionare l’audio, che conta su uno speaker mono e su un mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari cablati, qualora non ci si voglia affidare a quelli senza fili collegati tramite il Bluetooth 4.2 (A2DP) LE (low energy).

In tema elaborativo, il chipset adottato dal Blu G52L è un octacore da 1.6 GHz di clock fornito dall’ex Spreadtrum nelle vesti dell’Unisoc SC9863A con GPU IMG 8322. La RAM è solo da 2 GB mentre, per quel che concerne lo spazio d’archiviazione, di tipo eMMC 5.1, si parla di 64 GB, espandibili via schedine microSD. Dell’autonomia, si occupa, assieme al sistema operativo Android 12 nell’alleggerita Go Edition, la batteria da 5.000 mAh.

Le connettività, assieme al 4G su Dual SIM, ai già citati Bluetooth 4.2 e mini-jack da 3.5 mm, comprendono anche il Wi-Fi n (direct), il GPS (A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo), e la microUSB Type-C. Il prezzo per l’acquisto è di 99 dollari, negli USA che, in euro, corrispondono a pressappoco 88 euro.