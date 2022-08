Blu Bold N2: davvero bello il nuovo medio-gamma 5G americano

Ascolta questo articolo

Blu, brand americano noto per i suoi smartphone di buon livello (es. i recenti S91 e G40), ha appena omaggiato il suo mercato interno col nuovo smartphone, questa volta di fascia media, Blu Bold N2 (249.99 dollari).

Il Blu Bold N2 (158.7 x 74.1 x 8.6 mm per 180 grammi), ideato nella colorazione verde acqua di Cipro (Cyprus teal), ha un frontale. protetto dal vetro Gorilla Glass 5, curvo ai lati, ove quindi le cornici spariscono: ve ne sono di comunque piccole sopra e sotto. La scocca anteriore reca, quale altra specifica estetica, un pillolotto in alto a sinistra, per l selfiecamera, mentre il retro propone un totem a sinistra, con un’elaborata composizione per la multicamera. Manca il mini-jack audio, i pulsanti son tutti posti a destra (volume e accensione), mentre lo slot per le SIM sta in basso, nei pressi della microUSB 2.0 Type-C.

Il display del Blu Bold N2, comprensivo di scanner per le impronte digitali sottostante, è un pannello AMOLED da 6.6 pollici, risoluto in FullHD+, con 393 PPI e 90/60 Hz di refresh rate dinamico: la selfiecamera, avallante il Face ID, è doppia, da qui il contenitore a forma di pillola, con un sensore principale da 16 e uno secondario, per l’effetto Ritratto, da 2 megapixel.

Dietro, il Blu Bold N2 presenta una quadcamera: a comporla è un sensore principale da 64 (messa a fuoco fasica), uno ultragrandangolare (115°) da 5, e due sensori da 2 megapixel, per macro e profondità. L’app fotocamera propone il riconoscimento delle scene (tra cui Cibo, Spiaggia, Piante, Ritratto, Cielo blu, Paesaggio), supporta l’HDR, mette a disposizione i filtri AI, consente di realizzare rallenty e time-lapse, e non manca di una modalità Pro: non male l’idea del consentire anche scatti da 128 megapixel, sebbene piuttosto pesanti (oltre 40 MB) come ingombro.

Realizzato a 6 nanometri, e provvisto della GPU Mali-G57 MC2, è il processore octacore (2.4 GHz) MediaTek Dimensity 810 a guidare il Blu Bold N2: la RAM è attestata in 8 GB, mentre lo storage si sostanzia in 256 GB. Le connettività sono tutto sommato nella norma, col 5G, il Dual SIM, il GPS (assistito), il Bluetooth 5.1 LE (A2DP), il Wi-Fi ac (hotspot, direct).

Animato da Android 11, con un hub per i giochi e un po’ di bloatware (Solitaire, Pandora, TikTok, etc), il Blu Bolt N2 monta una batteria da 4.200 mAh caricabile rapidamente (50% in 20 minuti) a 30W.