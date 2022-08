Blackview Tab 13: ufficiale il tablet Android 12 con sistema SIM-Free

Ascolta questo articolo

Dopo diverse settimane di rumors in merito, il brand cinese Blackview, versato solitamente in dispositivi rugged, ha annunciato il varo del suo nuovo tablet Blackview Tab 13, disponibile all’acquisto nelle varianti di colore Twilight Blue e Space Grey.

Spesso 7,7 millimetri e dal peso di circa 450 grammi, il tablet Blackview Tab 13 include, entro le dimensioni di 239 x 158 millimetri per la scocca in lega di alluminio. un display LCD da 10.1 pollici, risoluto in FullHD+ (i 1.920 x 1.200 pixel), con l’81% di screen-to-body e la certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu, in modo da non stressare gli occhi durante lunghi impieghi. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel, mentre dietro si trova una dual camera con un sensore principale da 13 megapixel: l’app fotografica supporta i miglioramenti tramite Beauty Algorithm. Lato audio, vi sono due speaker stereo con amplificazione smart.

Il processore octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio G85 realizzato a 12 nanometri e con GPU Mali G52 MC2 sfrutta 6 GB di RAM, che possono arrivare anche a 10 complessivi mediante espansione virtuale: lo storage, da 128 GB. si amplia sino a 1 TB, via microSD, rinunciando però alla seconda SIM per il 4G LTE. Uno degli elementi più importanti, nel Blackview Tab 13 è l’autonomia, affidata alla batteria da 7.280 mAh (+ 700 rispetto al Tab 12) che, tra una carica e l’altra, arriva a 45 giorni di stand-by o 30 ore di uso medio (che a loro volta scendono a circa 6 ore di streaming video sotto Wi-Fi).

Attrezzato con il Wi-Fi ac, il GPS (Beidou, Galileo, Glonass), il Bluetooth, e il 4G, il Blackview Tab 13 è fatto per chi viaggia visto che supporta il sistema di connessione “sim free” SIMO che, senza cambiar SIM da paese a paese, “passa automaticamente alla migliore rete locale disponibile tra più provider“: per il momento, si parte con il SIMO 1.0, che copre l’Unione Europea, gli USA, il Canada, il Messico, lo UK, ed il Giappone.

Chiude l’insieme tecnico del tablet Blackview Tab 13 il sistema operativo Android 12 che, grazie all’interfaccia Doke OS_P 3.0, guadagna, nella fattispecie di questo prodotto, una PC Mode che aiuta nel gestire più app in contemporanea, in modalità multi-view. Attualmente, il tablet è in promo lancio sino al 26 Agosto, al prezzo (via coupon) di 135.99 dollari (poi 149.99 dollari, con i primi acquirenti che avranno in dote anche alcuni GB gratis del piano dati globale SIMO.