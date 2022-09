Blackview: in World Premiere gli smartphone Blackview BV5200, BV7100 e Oscal C80

Ascolta questo articolo

Noto soprattutto per i suoi telefoni rugged, il marchio cinese Blackview ha annunciato nelle scorse ore le promo d’esodio (su Aliexpress) di ben tre inediti smartphone, rappresentati dai Blackview Oscal C80 (prezzato a 109.99 dollari che salgono a 129.99 comprandolo in kit con gli auricolari Airbuds 6 o lo smartwatch R1), Blackview BV7100 (179.99 dollari, che salgono a 209.99 con lo smartwatch R8 o gli auricolari Airbuds 6) e Blackview BV5200 (99.99 dollari, che salgono a 119.99 con lo smartwatch R1 o gli Airbuds 7).

Il nuovo C80 (8.55 mm di spessore per 188 grammi di peso, nei colori Black, Blue e Snow White) del sotto marchio Oscal di Blackview prevede un display LCD IPS da 6.52 pollici, esteso sull’89% di screen-to-body, risoluto a 720 x 1.600 pixel (HD+, 269 PPI) che, rispetto alla media dei device di segmento, garantisce 90 Hz di refresh rate. Purtroppo, per la selfiecamera da 8 megapixel, via sensore Samsung ISOCELL 4H7, è stato scelto un notch a goccia in termini di sede fisica, certo più facile a implementarsi di pillole o fori.

Dietro, è sempre Samsung a fornire il sensore (S5KJN1) per la fotocamera principale, da 50 megapixel (video a 1080p, modalità Night Pro, pixel binning 4-in-1 per foto col 16% in più di luce), che affianca un sensore VGA da 0.3 megapixel per la modalità ritratto.

Il processore octacore (1.6 GHz) Unisoc T606 octa-core sfrutta nell’Oscal C80 8 GB di RAM LPDDR4x, espandibile virtualmente di 6 GB per un totale di 14 GB, e ha a disposizione 128 GB di storage UFS 2.1, espandibile sino a 1 TB usando una microSD al posto della seconda SIM per il 4G LTE con supporto alla banda 20. Previsto col GPS (Glonass, Beidou e Galileo), via Type-C il device carica a 18W la batteria, da 5.180 mAh, valevole per 528 ore di stand-by (20 di chiamate, 21.5 di musica, 10 di navigazione web, 7 di gaming, 7.5 di riproduzione video).

Accreditato di Wi-Fi n dual band (display), Bluetooth 5.0 LE con A2DP e GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass), l’Oscal C80 per il sistema operativo Android 12 sfrutta le migliorie dell’interfaccia DokeOS 3.0 (più privacy, finestre flottanti smart, ottimizzazioni di prestazioni e consumi, etc).

Il secondo smartphone comunicato come in esordio da Blackview è il BV5200 (161.6 Х 77.9 Х 13.6 mm per 268 grammi, nei colori Black, Green, Orange). In questo caso, lo smartphone gode di varie certificazioni di resistenza e immunità ai liquidi e polvere (IP68, IP69K e MIL-STD-810H) in quanto rugged.

Il luminoso (450 nits) display LCD IPS, da 6.1 pollici, risoluto a 720×1560 pixel (HD+, 282 PPI) e con rapporto d’aspetto a 19.5:9, supporta l’uso con i guanti. Nel notch a goccia, risulta presente una selfiecamera da 5 megapixel (f/2.2, 1.12 µm, con Face Fill Light) mentre, dietro, assieme a un sensore da 5 megapixel (f/2.4, 1.12 µm) per la profondità, vi è un sensore principale da 13 megapixel (f/2.2, 1.12 µm), con algoritmi ArcSoft (es. per analisi e correzioni dinamiche, e per l’anti-ghosting), modalità notturna e di scatto subacqueo.

La RAM passa da 4 a 7 GB via espansione virtuale, mentre lo storage EMMC da 32 GB può essere espanso di 1 TB via microSD, rinunciando alla seconda SIM 4G: a guidare la sezione elaborativa del Blackview BV5200 è un processore quadcore usatissimo dal brand, ovvero il MediaTek Helio A22, che opera di concerto con Android 12 sotto la Doke OS 3.0 UI. Completando la scheda tecnica, il Blackview BV5200 annovera il Bluetooth 4.0 con A2DP, il Wi-Fi ac con hotspot, il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), il mini-jack da 3.5 mm e la Type-C per caricare la batteria, da 5.280 mAh.

Si avvale sempre delle certificazioni IP68/IP69K e MIL-STD-810H anche la scocca, in policarbonato, con impiego di TPU e metallo, del Blackview BV7100 (81.4 x 174 x 18.9 mm, per 460 grammi, nei colori Mecha Orange, Navy Green e Conquest Black), messo in sicurezza da uno scanner laterale per le impronte digitali.

Davanti, il display LCD IPS con modalità guanto è un pannello da 6.58 pollici risoluto in FullHD+ (1080 x 2408 pixel): la selfiecamera, da 8 megapixel via sensore Samsung S5K4H7, è posta nel waterdrop mentre, dietro, un elegante totem verticalizza a semaforo una tripla fotocamera, con un sensore principale (Sony IMX362) da 12 megapixel (lente a 6 elementi, f/2.0 di apertura focale, autofocus dual pixel), un ultragrandangolo (117°) da 8 (autofocus, con macro mode) e un depth da 2 megapixel.

L’octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio G85 è coadiuvato nel Blackview BV7100 da 6 GB di RAM (LPDDR4x) espandibile virtualmente di 4 GB, mentre lo storage eMMC 5.1 da 128 GB può essere ampliato via microSD. Non mancano le connettività Dual SIM 4G LTE, GPS, Wi-Fi dual-band, Bluetooth, NFC e microUSB Type-C: la batteria ammonta addirittura a 13.000 mAh ed è caricabile (“velocemente”) a 33W.