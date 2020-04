Blackview BV9600E: in arrivo lo smartphone corazzato low cost di fascia media

A distanza di ben oltre 9 mesi dal varo del predecessore, il brand cinese Blackview ha annunciato l’imminente arrivo su mercato di un nuovo smartphone corazzato, il BV9600E che, a fronte di un prezzo sostanzialmente invariato, migliora scheda tecnica a livello prestazionale incrementando la dotazione mnemonica.

Blackview BV9600E (162.9 x 81.4 x 12.85 mm, per 268 grammi, nelle palette argento e grigio) si avvale di un muscoloso chassis, con varie spigolature utili a contenere gli urti in caso di cadute: le certificazioni IP68/IP69K e MIL-STD-810G garantiscono una resistenza alle immersioni in acqua sino a 1.5 metri per mezzora, e permettono di sopportare forti sbalzi di umidità, termici, consentendone l’uso in ambienti estremi, sia in un contesto di outdoor che di lavoro cantieristico.

Sotto la protezione di un vetro Gorilla Glass di 3a generazione, il display del Blackview BV9600E è un pannello AMOLED da 6.21 pollici, risoluto in FullHD+ secondo un rapporto panoramico a 19:9, particolarmente rispettoso della vista: nonostante la presenza della tecnologia OLED, lo scanner per le impronte digitali è tradizionale, ma è posto di lato, sotto il tasto di accensione.

La selfiecamera (Sony IMX134), contenuta nella tacca trapezoidale, arriva a 8 megapixel, mentre il retro pone la dual camera posteriore con Flash LED al centro, costituendola con un sensore Samsung da 16 (f/2.0) e uno da 0.3 megapixel, per la visione notturna.

A sprintare il Blackview BV9600E è un processore octacore (2 GHz) Helio P70 di MediaTek, assieme alla relativa GPU Arm Mali-G72 MP3: per la RAM si è scelto un banco da 4 GB, con 128 GB, espandibili, invece assegnati allo storage, sul quale trova ospitalità anche il sistema operativo, sostanziato in Android Pie 9.0.

Il versante connettivo del Blackview BV9600E, corredato di Dual SIM con 4G (150/50Mbps), comprende anche il Wi-Fi n, il GPS, ed il Bluetooth 4.2: oltre che mediante lo standard wireless Qi, attraverso una microUSB Type-C 1.0 avviene la ricarica (a 18W) della batteria, da 5.800 mAh, sufficiente per anche 3 giorni di operatività media.

Prezzisticamente, il Blackview BV9600E sarà venduto a 249.99 euro: tuttavia, dal 13 al 22 Aprile, grazie ad una promozione, sul sito ufficiale del brand e su Aliexpress, sarà possibile acquistarlo scontato del 20% a soli 199.99 euro.