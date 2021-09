Blackview BV6600 Pro: ufficiale lo smartphone rugged low cost con termocamera

Dopo i successi dei precedenti modelli, Blackview ha annunciato il nuovo smartphone con termocamera, rappresentato dal più accessibile rugged phone Blackview BV6600 Pro che, per l’occasione, è sbarcato su Aliexpress in promo lancio alla cifra di 239.99 dollari (circa 205 euro).

Erede del BV6600 dello scorso Febbraio, il Blackview BV6600 Pro (nei colori verde, nero, arancio, dimensionato a 159×79.4×18 mm per 325 grammi) ha una scocca rinforzata agli angoli mediante gommatura, con una placca metallica come frame laterale, fissata con viti come lo scudo posto a protezione della multicamera posteriore. Non mancano, per gli usi più selvaggi ed estremi, le certificazioni d’impermeabilità IP68 e IP69K, e quella di resistenza MIL-STD-810G. Protetto da un vetro Dragon Trail il davanti esibisce un display LCD IPS da 5.7 pollici, risoluto in HD+ (182 PPI) secondo un aspect ratio a 18:9.

In tema di fotocamere, quella anteriore è da 8 megapixel (IMX134/IMX219, f/2.0) e permette di scattare foto abbellite, ottenendo anche istantanee in bianco e nero o ritratti in cui l’unico elemento a colori è il protagonista dell’inquadratura: dietro, la dual camera verticale, propone un sensore principale da 16 (Samsung S5K3P9SX, video a 1080P@30fps con compressione H2.64) e uno secondario da 5 (GalaxyCore GC5035), sormontati dalla termocamera FLIR che, coadiuvata da un Flash Dual LED, offre immagini poi analizzabili via app MyFLIR per i più svariati usi (individuare animali notturni, la temperatura ideale di stanze e cibi, calcolare lo stato emotivo di una persona, eventuali perdite di gas e acqua in casa, scovare potenziali sovraccarichi e, nelle auto, eventuali problemi meccanici ed elettrici), anche creativi (es. come filtro per Instagram).

Un processore octacore, il Mediatek MT6765V/CA da 2.3 GHz di clock, con GPU IMG GE8320 da 650 MHz, sfrutta nel Blackview BV6600 Pro 4 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di storage eMMC espandibile via microSD sino a 128 GB ulteriori. Lato software, è in dotazione il sistema operativo Android 11, migliorato dall’interfaccia proprietaria Doke OS 2.0, che porta in dote un hub per la gestione del sistema, il trasferimenti dati dal vecchio telefono, e il congelamento delle app più ingorde di energia, per altro non un problema in un telefono implementato con 8.580 mAh di batteria (divisa in due parti), con carica a 18W via Type-C e reverse charging per fungere da power bank.

Sul piano delle connettività, infine, Blackview ha previsto nel BV660 Pro il Dual SIM con 4G via bande globali, il GPS (Glonass/Galileo/Beidou), l’NFC multi-funzione anche per i pagamenti contactless, il Wi-Fi ac e il Bluetooth 5.0, mentre la sicurezza è affidata allo scanner per le impronte laterali, nascosto sotto il tasto di accensione.